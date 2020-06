PM: Minecraft Nether-Update: Betritt die nächste Dimension (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Als Minecraft-Spieler bist Du hart wie eine Rüstung aus Diamant und so unnachgiebig wie ein Zombie, der seit fünf Nächten vor Deiner Haustür wartet – für Letzteres empfehlen wir eine solide Eisentür!

Es gibt einfach nichts in den Welten von Minecraft, was Dich noch überrascht. Du hast im Aquatic-Update die Tiefen der Ozeane erforscht, Dein Dorf im Village & Pillage-Update verteidigt oder hast Dich zornigen Bienenschwärmen im Buzzy Bees-Update gestellt. Du bist also mit allen Wassern der Minecraft-Welt gewaschen.

Nun wartet eine andere Welt auf Dich. Eine düstere Welt, die ihren Besuchern ganz neue Skills abverlangt – das Nether-Update ist da! Betritt diese neue gefährliche Welt auf Xbox One, Windows 10 PC, Playstation 4, Nintendo Switch, iOS und mehr in der Bedrock-Version und auf Windows, Mac OS und Linux in der Java-Version.

Der Nether heizt die ohnehin schon feurige Dimension mit neuen Biomen, Mobs und Blöcken gehörig auf. Entdecke Netherit, ein mächtiges neues Material, das Diamanten wie gewöhnliche Pflastersteine aussehen lässt. Hüte Dich vor den Piglins, die nicht nur Schläge austeilen, sondern auch zwielichtige Geschäfte abschließen. Meide die abscheulichen Hoglins oder jage sie für einen leckeren Snack. Erforsche die schummrigen Netherwüste, durchstreife die Seelensandtäler und Basaltdeltas oder wage Dich in die purpurnen Wälder. Aber vergiss Deinen Respawn-Anker nicht! Nur für alle Fälle, falls Dich die Piglins für einen gescheiterten Handel in die Lava schubsen …

Wir feiern den Start des Nether-Updates mit Way of the Nether, einem kostenlosen Abenteuer mit Nether-Thematik, das Du in der Bedrock-Version von Minecraft spielst. Ein mysteriöser Dimensionsriss ist auf Poppy Isle aufgetaucht und jetzt wird der Bürgermeister des Dorfes vermisst. Tauche ein in den Nether, finde heraus, was passiert ist und rette den Bürgermeister. Das Abenteuer Way of the Nether lädst Du ganz einfach im Minecraft Marketplace herunter.

Für dieses neue Abenteuer benötigst Du die aktuellste Version von Minecraft auf einer Bedrock-Plattform mit Zugang zum Minecraft Marketplace.

Weitere Details zur gefährlichen und verdrehten Welt des Nether-Updates findest Du in diesem separaten Artikel, der alle neuen Inhalte und Änderungen für die Bedrock-Version und für die Java-Version auflistet.

Falls Du einen Gesprächspartner suchst, der Deine Liebe zu Minecraft und dem neuen Nether-Update teilt, besuche den offiziellen Minecraft-Kanal auf Discord und komm mit anderen Fans ins Plaudern. Für alle aktuellen News zu Minecraft und neuen Spielen aus dem Xbox-Kosmos schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.