PM: Minecraft Wettbewerb: Seht das Blockhelden-Finale im Livestream (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Mai haben wir zusammen mit der Bildungsinitiative Code Your Life den großen Minecraft Wettbewerb ausgelost: Wir wollten von Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren wissen, wie sie die Herausforderungen des Corona-Alltags meistern und sich die Zukunft vorstellen.

Ihre Ideen haben unsere Teilnehmer*innen in der Minecraft: Education Edition nachgebaut und dafür programmierbare Agenten benutzt. Nun ist die Einreichungsphase vorbei und wir präsentieren euch die Finalisten*innen einem einstündigen Livestream.

Sei am Mittwoch, den 24. Juni 2020 live dabei, wenn Microsoft und Code Your Life die Gewinner*innen des Blockhelden Wettbewerbs prämieren. Zur Erinnerung: Zu gewinnen gibt es ein Xbox One X Forza Horizon 4 LEGO® Speed Champions Bundle für jede*n Mitspieler*in im Team.

Mehr über das Gewinnspiel und was die Aufgabe war, erfahrt ihr im Xbox Wire DACH Beitrag vom Mai.

Diese fünf Teams oder Teilnehmer*innen haben es ins Finale geschafft:

Ihr wollt auch in Minecraft: Education Edition programmieren lernen? Wir haben für euch kleine Videos vorbereitet, die euch den Einstieg erleichtern. Schaut euch an, wie ihr Minecraft: Education Edition herunterladen und dort als Team miteinander spielen könnt.

Mehr Videos findet ihr auf der Blockhelden-Themenseite von Code Your Life.