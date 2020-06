Sexuelle Belästigung: Schwere Vorwürfe gegen Chris Avellone

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Die Industrie-Legende Chris Avellone hat als Schreiber an zahlreichen Rollenspiel-Klassikern mitgewirkt, darunter Titel wie Baldur's Gate, Icewind Dale und Star Wars - Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords. Aktuell ist er als Story-Schreiber für den Zombie-Parcour-Titel Dying Light 2 verpflichtet. Oder vielmehr war verpflichtet, denn nach schweren Vorwürfen von sexueller Belästigung hat Entwickler Techland die Zusammenarbeit mit Avellone eingestellt.

Für die folgenden Zeilen wollen wir eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn ihr Probleme mit der Beschreibung von sexueller Belästigung gegenüber Frauen habt, dann lest besser nicht weiter.

Erstmals laut geworden sind die Anschuldigungen gegen Avellone durch einige Tweets der Nutzerin Karissa. Diese beschreibt detailliert, wie der Schreiber seinen Status als Branchen-Legende ausgenutzt habe, um sich junge Frauen zu willen zu machen. Auch habe er regelmäßig Branchen-Events genutzt, um weibliche Mitarbeiter und Kollegen bis zur Besinnungslosigkeit abzufüllen und dann seinen Vorteil daraus zu ziehen. Auch sie sei in just eine solche Situation geraten.

Ich hatte am nächsten Morgen nur sehr vage Erinnerungen daran, dass jemand mit mir herumgemacht hatte, hielt es aber zunächst für einen Traum. Als ich Chris darauf ansprach sagte er mir, dass ich ihn abgewiesen hätte. Als meine Erinnerungen langsam zurückkehrten wurde mir klar, dass ich ihn in meinem komplett betrunkenen Zustand nur zurückweisen konnte, weil ich meine Periode hatte.

Karissa führt weiter aus, dass sie nicht das einzige Opfer Avellones gewesen sei. Sie habe mitbekommen, wie er bei anderen Mädchen auf ähnliche Weise vorging, die Teils deutlich jünger als sie waren. Was ihr Alter bei der besagten Nacht auf einer Firmen-Veranstaltung anging sei sie Ende 20 gewesen.

Nach den Ausführungen von Karissa meldeten sich einige andere Frauen zu Wort, darunter auch Jacqui Collins, die aktuell die PR-Arbeit für den Shooter Valorant leitet. Im Jahr 2013 habe sie sich aufgrund eines Problems an Avellone gewendet, der ihr als "Lösung" anbot, sich oral an ihr zu vergehen. Zwar habe sie ihm zu diesem Zeitpunkt seine unangemessenen Nachrichten verziehen, wolle nun aber dank Karissas Veröffentlichungen auch an die Öffentlichkeit treten.

Chris Avellone selbst reagierte mit einem Tweet auf die Vorwürfe, in dem er eine sehr generelle und halbherzige Entschuldigung verfasste. Wie gegenüber Gamasutra angegeben wurde, werde das Studio nach diesen Vorwürfen und der vermeintlichen Bestätigung durch Avellone selbst alle Questlines aus Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 entfernen, an denen er mitgewirkt hatte. Und auch Gato Salvaje, das Studio hinter dem Rollenspiel The Waylanders, werde die Zusammenarbeit sofort beenden.