PM: Tony hat neue Freunde – acht aktuelle Profi-Skater wurden zur Starbesetzung in Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 hinzugefügt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr kennt bereits die Legenden aus Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 und 2. Von Elissa Steamer bis hin zu Birdman selbst haben diese Extremsportler eine Ära des Skateboardens definiert.

Seitdem haben diese Legenden die „nächste Generation“ von Skatern inspiriert, die die Skateboard-Community auf ein globales und vernetztes Niveau erweitern, die Medaillenränge dominieren und sich einen Platz neben den alten Hasen als Gesichter des Sports selbst verdient haben.

Mit der Veröffentlichung von Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 führen Vicarious Visions jetzt die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Skateboardens zusammen und erweitern in diesem epischen Remaster das Lineup um acht weitere Skater.

Diese acht Skater, nämlich Lizzie Armanto, Leo Baker, Leticia Bufoni, Riley Hawk, Nyjah Huston, Tyshawn Jones, Aori Nishimura und Shane O’Neill, skaten in Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 Seite an Seite mit den legendären Profis aus den Jahren 1999 und 2000 und sind nur einige der neuen Stars des Sports.

Genau wie die Profis aus dem Original haben alle acht Skater ihren eigenen Stil, ihre eigenen Werte und ihre eigenen Signature-Tricks, die ihre Stärken und Erfolge, die sie bisher in ihrer jungen Karriere erlangt haben, widerspiegeln.

Aber wer sind diese neuen Gesichter im Franchise? Im Folgenden findet ihr einen Überblick über diese acht Neuzugänge zu Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 mit Infos zu ihrer Heimatstadt, ihrem Skating-Stil und den bisherigen Erfolgen ihrer Karriere:

Lizzie Armanto

Diese finnisch-amerikanische Regular-Skaterin mit doppelter Staatsbürgerschaft kommt aus Santa Monica, Kalifornien, wo sie meist in Skateparks unterwegs ist. Sie ist 27 Jahre alt und wurde früher als „Tony Hawks Protegé“ bezeichnet. Außerdem gilt sie als bahnbrechend für den Sport. So gewann sie beispielsweise die erste Goldmedaille bei den Skateboard Park X Games 2013 und war als erste Sportlerin auf dem Titel der Zeitschrift TransWorld SKATEboarding zu sehen.

Leo Baker

Leo Baker ist ein Goofy-Streetskater aus Covina, Kalifornien, etwa 22 Meilen östlich von Los Angeles. Der 28-jährige Goldmedaillengewinner bei den X Games Street ist eine der bekanntesten Stimmen aus der LGBTQ+-Community innerhalb der Skateboarding-Szene.

Leticia Bufoni

Die 27 Jahre alte Leticia Bufoni aus São Paulo, Brasilien, ist eine Goofy-Streetskaterin und eine einflussreiche Wettkämpferin im internationalen Sport. Sie hat bereits bei fünf X Games Street-Wettbewerben Goldmedaillen gewonnen.

Riley Hawk

Wer ist Riley Hawk? Natürlich ist „Tony Hawks Sohn“ eine richtige Antwort auf diese Frage. Allerdings ist er gleichzeitig ein talentierter Goofy-Streetskater, der sich seinen eigenen Weg bahnt, nachdem das Skateboarder Magazine ihn 2013 zum „Amateur des Jahres“ gekürt hat. Obwohl er an beiden Knöcheln operiert werden musste, was für die meisten Skater das Ende der Karriere bedeutet, shreddet er immer noch regelmäßig durch die Skateparks. Außerdem ist er der Frontman seiner eigenen Rockband und hat einen einzigartigen Hybrid aus Café und Plattenladen eröffnet.

Nyjah Huston

Streetskater Nyjah Huston wurde vom ESPN Magazine als „X-Factor“ bezeichnet, d. h. als der Profi-Skater, der die Entwicklung des Sports in den nächsten zehn Jahren prägen wird. Der 25-Jährige aus Laguna Beach, Kalifornien, macht dem Hype alle Ehre und dominiert die Skateboarding-Szene inzwischen schon seit zehn Jahren. Mit sechs Street League Skateboarding (SLS) Super Crowns (darunter 2017, 2018 und 2019), 12 Goldmedaillen bei den Games und der Auszeichnung als „Best Male Action Sports Athlete“ bei den ESPY Awards 2013, 2014 und 2019 bleibt er weiterhin das Gesicht des Skateboardens weltweit.

Tyshawn Jones

Der 21 Jahre alte Tyshawn Jones wurde in Manhattan geboren und wuchs in der Bronx sowie in New Jersey auf. 2018 wurde er vom Thrasher Magazine zum Skater of the Year ernannt. Er hat gleich mehrere unvergessliche Rollen in Videos gespielt, darunter im bahnbrechenden Film „Blessed“.

Aori Nishimura

Als jüngste Newcomerin aus Tokio, Japan, gilt die 18-jährige Aori Nishimura als Skater-Wunderkind und gewann als erste japanische Teilnehmerin eine Goldmedaille bei den X Games Street. Sie ist eines der vielversprechendsten Talente im japanischen Profi-Skateboarding und erscheint jetzt in Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 – deren Originalversionen noch vor ihrer Geburt erschienen sind!

Shane O’Neill

Shane O’Neill aus Melbourne, Australien, wird schon seit dem 14. Lebensjahr gesponsert. Inzwischen ist er 30 Jahre alt und ein Profi-Skateboarder, der Siege bei den Tampa Pro und verschiedenen SLS-Veranstaltungen auf der ganzen Welt errungen hat. Als aktiver Skater und Gamer wurde Shane in jungen Jahren von den ersten Tony Hawk’s Pro Skater-Spielen inspiriert und lernte einige seiner eigenen Tricks und Kombos, indem er die Spiele spielte.

Mehr über diese neuen Skater erfahrt ihr im offiziellen Instagram-Account @TonyHawktheGame, wo euch kurze Bios und Behind-the-Scenes-Infos zu den alten wie auch den neuen Skatern erwarten.

Jetzt im PlayStation Store vorbestellbar – Veröffentlichungsdatum für die „Warehouse“-Demo angekündigt

Ihr könnt es kaum erwarten, loszushredden? Die digitale Vorbestellung für Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 für PlayStation® 4 und PlayStation® 4 Pro ist jetzt gestartet und enthält eine Demo, die am 14. August 2020 veröffentlicht wird.

Als allererstes Level in der THPS-Geschichte ist das Warehouse für Fans der Spielereihe fast genauso unvergesslich wie der Birdman selbst. Wie könnte man das Prestige und die Rückkehr zum Ruhm dieser Serie also besser feiern als mit der treffend benannten Warehouse-Demo? Bestellt das Spiel digital auf PS4 vor und erhaltet Zugriff auf das Warehouse-Level

Und welcher Skater erwartet euch in der Demo? Natürlich Tony Hawk – ein Mann, den man nicht erst vorstellen muss. Achtet nur darauf, so viel Luft wie möglich zu holen, bevor ihr euch am 900 versucht!

Weitere Informationen zur Warehouse-Demo erwarten euch vor der Veröffentlichung am 14. August. Bestellt das Spiel hier im PlayStation Store vor.

Verfügbarkeit und Daten der Warehouse-Demo können sich ändern.

© 2020 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION und PRO SKATER sind Marken von Activision Publishing, Inc. Tony Hawk ist eine eingetragene Marke von Tony Hawk, Inc.