PM: Firewall Zero Hour bekommt eine neue Season— Operation: Syndicate (Sony Playstation Blog)

PS4

Firewall - Zero Hour ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hi alle! Ich bin Damoun Shabestari (aka Shabs), Game Director bei First Contact Entertainment – den Entwicklern hinter Firewall Zero Hour*, dem teambasierten Multiplayer-Shooter exklusiv für PS VR.

Es war ein absoluter Knaller für mich und unsere Entwickler, die riesige Anzahl von euch zu sehen, die dieses Jahr unser Spiel zocken! Wir haben unzählige neue Spieler gesehen, als Firewall Zero Hour im Februar 2020 PlayStation Plus-Mitgliedern als kostenloses Spiel angeboten wurde. Gleichzeitig ging die vierte Staffel des Spiels, Operation: Black Dawn, live.

Wir freuen uns, euch heute die 5. Season zu Firewall Zero Hour vorzustellen: Operation: Syndicate! Nachfolgend lest ihr einige Details zur neuen Saison:

Operation: Syndicate erscheint mit einer brandneuen Karte namens Blacksite, die kostenlos für alle Spieler von Firewall Zero Hour zur Verfügung steht. In der goldenen Stunde des Sonnenuntergangs befinden sich die Spieler auf der Blacksite – dem Sektor einer Stadt im Nahen Osten mit starker militärischer Präsenz. Arbeitet zusammen, um die Apartments zu erkunden, durch Gassen zu schleichen und euch durch den Open-Air-Marktplatz zu kämpfen. Ihr müsst die Daten auf dem Laptop schützen – oder verteidigen! Ihr könnt eine Reihe von Deckungen auf der Karte verwenden, von Zelten bis zu Dächern mit Sandsäcken. Hütet euch vor den engen Eingriffszonen! Ihr werdet euch direkt in Blacksite-Umgebung wiederfinden, da sie während Operation: Syndicate zur Lobby-Umgebung wird.

In dieser Saison wird eine brandneuer Contractor vorgestellt: Lucia Gallo, besser bekannt unter ihrem Hacker-Namen – Luna. Luna wurde in Italien geboren und konzentriert sich hauptsächlich auf Informatik und die Bekämpfung des Cyberterrorismus. Ihre meisterhaften Fähigkeiten führen dazu, dass sie die Leiterin einer neu gegründeten Cyber-Sicherheitsagentur wird. Gleichzeitig machte sie Waffen- und Kampftraining, um ihren Fähigkeiten als Hacker gerecht zu werden – und wurde so zur perfekten Kombi aus beidem. Lunas Fähigkeit „Backtrace“ ist sehr einzigartig: Damit könnt ihr 4 Sekunden lang die Umrisse aller Signalstörsender auf der Welt sehen, um sie zu lokalisieren und zu zerstören. Diese Fähigkeit ist das perfekte Gegenmittel, sogar gegen die hinterhältigsten Störsender. Luna und ihre Fähigkeiten stehen nur Besitzern von Operation: Syndicate Op Pass ** zur Verfügung.

Es gibt über 24 neue kosmetische Belohnungen in dieser Season. Nach Abschluss der Missionen könnt ihr verschiedene Schmuckstücke, Gesichtsfarben und Tarnfelle ausrüsten. Zusätzlich zu den kostenlosen Missionsprämien haben Op Pass-Inhaber Zugang zu Premium- und Bonus-Missionsprämien.

In Operation: Syndicate gibt es eine brandneue Waffe, die Custom ZS, die allen Spielern nach Abschluss der Free Mission in der ersten Woche zur Verfügung steht. Die Custom ZS ist eine vollautomatische Maschinenpistole mit kurzer Reichweite – perfekt für die Einsatzzonen mit kurzer und mittlerer Reichweite in Operation: Syndicates auf der neuen Blacksite-Karte.

Der Legendäre Waffen-Skin in Operation: Black Dawn ist Luna’s HZU – erhältlich für Op Pass Inhaber, die alle Free-, Premium- und Bonus-Missionen in Operation: Syndicate (insgesamt 24 Missionen) erfüllt und 250,000 Crypto bezahlt haben.

Mit dem Syndicate Op Pass erhalten Spieler Zugang zu 16 zusätzlichen kosmetischen Belohnungen durch Missionen, sowie Zugang zum neuen Contractor Luna und die Möglichkeit, den Legendären Waffen-Skin Lunas HZU nach Abschluss aller 24 Missionen in dieser Saison freizuschalten. Hack- Keys können verwendet werden, um jede operative Mission sofort abzuschließen und die Belohnungen (kosmetisch) zu erhalten – eine großartige Option für Spieler, die nicht so viel Zeit zum Spielen haben, wie sie gerne hätten. Habt ihr noch Hack Schlüssel aus der letzten Saison (Operation: Black Dawn), könnt ihr sie in dieser Saison weiter verwenden.

Kleine Erinnerung: Das Firewall Zero Hour Deluxe Pack gibt es jetzt im PS Store, das in Verbindung mit der Digital Deluxe Edition veröffentlicht wurde. Perfekt für alle neuen Spieler als Add-on, denn es enthält einige der beliebtesten Contractoren, Skins und Gesichtsfarben seit dem Launch!

Das The Deluxe Pack enthält:

Für euch, Contractors!

Wir können es kaum erwarten, euer Feedback zur neuen Season, Operation: Syndicate, zu erfahren. Es ist wirklich toll zu sehen, wie Firewall Zero Hour die PS VR Spieler auf der ganzen Welt vereint hat. Wir haben unzählige Geschichten von unseren erstaunlichen Fans gehört – von Menschen, die ihre zukünftigen Ehepartner über die Firewall Zero Hour-Community kennenlernen, bis zu Fans, die Familienmitglieder davon überzeugen, eine PS4, PS VR und das Spiels zu holen, damit die ganze Familie als Squad zusammen zockt.

IEs ist wie ein wahrgewordener Traum, dass die Firewall Zero Hour Community immer mehr wächst (weltweit!) und das bereits seit 2 Jahren. Danke an euch alle, die uns unterstützen und bei uns bleiben. Wir schätzen euch sehr!

Wir sehen uns Online, Contractor!

Shabs

* Eine Internetverbindung wird für alle Spielmodi von Firewall Zero Hour benötigt, auch für den Single Player Training Mode. Eine aktive PS Plus Mitgliedschaft ist für Multiplayer Training und Multiplayer Contract-Modi nötig..

**Firewall Zero Hour: Syndicate Op Pass ist nötig, um Luna freizuschalten – erhältlich im PS Store.

PlayStation®4 system, PlayStation®VR und PlayStation®Camera sind für die VR-Funktionen nötig.