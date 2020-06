Für Ästheten: Spiele-Maps als 3D-Holzdruck

Spiele-Weltkarten aus Stoff oder hochwertigem Papier findet man heutzutage nur noch in teuren (und meist limitierten) Special Editions. Für manch einen Fan ist jedoch kein Preis zu hoch, um auch das letzte Goodie aus dem Lieblingsspiel in die Sammlung aufzunehmen. An solch ein Publikum richten sich die Holzschnitte von Origin Artworks auf etsy.com. In Größen zwischen 20 und 50 Zentimetern Breite kann man sich etwa Karten von Himmelsrand aus Los Santos aus Hyrule ausoder ikonische Schnitte ausund Donkey Kong bestellen und die Wände des heimischen Spielezimmers schmücken.