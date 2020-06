PM: Marvel’s Avengers ist als kostenloses Upgrade für PS5 bestätigt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ich habe bereits als Kind hobbymäßig Spiele programmiert und die letzten 18 Jahre als professioneller Spieleentwickler gearbeitet. Mittlerweile bin ich Chief Technology Officer bei Crystal Dynamics, wo ich mit einem genialen und leidenschaftlichen Entwicklerteam an Marvel’s Avengers arbeite.

Kaum etwas hat mich in meinem Leben so sehr fasziniert wie Spielekonsolen der nächsten Generation auf Herz und Nieren zu testen. Die PS5 ist da keine Ausnahme. Ich habe schon seit einiger Zeit ein PS5-Entwicklerkit auf meinem Schreibtisch liegen – was mich nicht nur sehr gefreut hat, sondern auch ein enormes Privileg ist. Als wir unsere ersten Kits erhalten haben, habe ich eines unserer Entwicklerteams damit beauftragt, so schnell wie möglich eine PS5-Version von Marvel’s Avengers zu entwickeln. Ich wollte Foundation, unsere proprietäre Spiele-Engine, auf der PS5 an ihre Grenzen bringen und herausfinden, was mit ihr möglich ist. Schaut euch an, was wir bisher erreicht haben!

Die PS5 hebt die Messlatte für Konsolen bei Spieleleistung und -grafik deutlich an. Die neue GPU ermöglicht es uns, die Texturauflösung zu erhöhen, auch in größerer Entfernung vom Spieler mehr Details anzuzeigen, die Umgebungsverdeckung zu verbessern, die anisotrope Filterung zu optimieren und eine Vielzahl neuer Grafikfunktionen wie stochastische Screen Space Reflections mit Kontaktschärfung einzubringen. Ein Beispiel für unsere Verbesserungen:

Wenn ihr wie ich technisch versiert seid, wollt ihr selbst entscheiden, wie ihr die Leistungsfähigkeit eurer brandneuen Konsole nutzt. Als Gamer versuchen wir manchmal, jedes noch so kleine bisschen Leistung in zusätzliche Grafikfunktionen zu investieren, um die bestmögliche Bildqualität zu erzielen. Marvel’s Avengers bietet zu diesem Zweck einen erweiterten Grafikmodus auf der PS5. Manchmal geht es uns aber auch um ein möglichst flüssiges Gameplay. Marvel’s Avengers bietet dafür auf der PS5 einen Modus mit besonders hohen Framerates, in dem 60 FPS mit dynamischer 4K-Auflösung angepeilt werden.

Die PS5 bietet einige spannende Verbesserungen bei GPU und CPU, aber noch spannender ist die neue Ultra-Highspeed-SSD mit blitzschnellen Ladegeschwindigkeiten – eine revolutionäre Verbesserung im Konsolenbereich, die die Ladezeit auf ein oder zwei Sekunden reduziert und das Echtzeit-Streaming riesiger Welten mit unglaublich hohen Geschwindigkeiten ermöglicht. Selbst ohne Optimierung ließ sich die Lade- und Streamingzeit von Marvel’s Avengers auf der PS5 enorm verbessern. Nach abgeschlossener Optimierung werden Inhalte fast sofort geladen, sodass sich Spieler überall auf der Welt ohne störende Ruckler auf ihre Missionen begeben können. Wenn Iron Man dann durch komplexe Level fliegt, werden hochauflösende Texturen und Gitterelemente sofort gestreamt, sodass die höchstmögliche Qualität bis zum Horizont erhalten bleibt.

Der neue PS5 DualSense-Controller bietet erweiterte Haptik und Abzüge mit Widerstand. Die Konsole selbst besticht durch verbesserte 3D-Audio- und neue Plattformfunktionen, mit denen ihr direkt in die Action einsteigt. Wir haben großartige Ideen, wie wir diese Funktionen in Marvel’s Avengers nutzen können, und freuen uns auf die Reaktionen unserer Spieler.

Wir bei Crystal Dynamics sind Gamer durch und durch. Die Wünsche von Gamern stehen bei uns an erster Stelle. Wir möchten es Marvel’s Avengers-Spielern leicht machen, die zusätzlichen Funktionen der PS5 zu nutzen.

Wir freuen uns daher, euch mitteilen zu können, dass ihr beim Kauf von Marvel’s Avengers für die PS4 (entweder digital oder auf Disc) bei einem späteren Upgrade auf eine PS5 die PS5-Version des Spiels mit all ihren Verbesserungen kostenlos erhaltet!

Außerdem können PS5-Gamer Marvel’s Avengers online mit PS4-Gamern spielen, sodass jeder jederzeit ein Upgrade vornehmen und weiterhin mit Freunden auf beiden Plattformen spielen kann.

Marvel’s Avengers erscheint am 4. September 2020 und ist am Ende des Jahres bei der PS5-Einführung für die PS5 erhältlich!