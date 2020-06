Ready at Dawn: Facebook kauft Studio hinter Order 1886 und Lone Echo

Wie vor kurzem bekannt gegeben wurde, hat Facebook den Entwickler Ready at Dawn gekauft. Facebook gehört der VR-Brillen-Hersteller Oculus und Ready at Dawn wird nun in die zugehörigen Oculus Game Studios eingemeindet.

Das Studio ist bekannt für den grafisch schönen, aber spielerisch mauen Steampunk-Shooter The Order 1866 (im Test, Note 6.5) und für den VR-Titel Lone Echo, der sein Weltraum-Setting clever für die Fortbewegung in VR nutzte, indem ihr euch in der Schwerelosigkeit einfach an der Umgebung heranzieht und wegstoßt. Ready at Dawn entwickelte jedoch auch die God of War-Ableger Chains of Olympus und Ghost of Sparta.

Das Studio wird die bereits begonnene Entwicklung von Lone Echo 2 weiter fortsetzen. Das Team hat zudem Pläne für weitere Titel, die aktuell aber noch nicht verraten werden.