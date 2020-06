PM: CrossfireX: Die Closed Beta ist ab sofort verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bereits auf der X019 erschien ein erster Gameplay-Trailer zum Shooter CrossfireX, der 2020 exklusiv auf Xbox One erscheint. Ab sofort ist es an der Zeit für die ersten aufregenden Gefechte, die Du mit den Xbox Insidern und Xbox Live Gold früher als alle anderen in der Closed Beta austrägst.

Zu dieser Closed Beta sind zu Beginn nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmern zugelassen – melde Dich also direkt an!

Nutze Deinen Vorsprung weise, denn abDonnerstag, den25. Juni ab 09:00 Uhr bis Montag, den 29. Juni um 6:00 Uhrläuft die Open Beta von CrossfireX und der Kampf auf den Schlachtfeldern wird erbarmungsloser. Als Bonus erhält jeder Teilnehmer der Open Beta den exklusiven Waffen-Skin X-B.C. Axe sobald das Spiel im späteren Verlauf des Jahres veröffentlicht wird.

Sowohl in der Closed als auch der Open Beta treten die Spieler entweder den Söldnern von Global Risk oder Black List bei. Gemeinsam mit anderen Spielern Deiner Fraktion stellst Du Dich anspruchsvollen Spielmodi und gefährlichen Terrain-Kämpfen. Weitere Karten und Modi folgen zum offiziellen Spielstart später in diesem Jahr.

Die Beta ist nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was Du später im Jahr zum Launch von CrossfireX erleben wirst. Hier kommt jeder FPS-Spieler auf seine Kosten! Das Team von Smilegate Entertainment bedankt sich für den großen Support aus der Community und freut sich mindestens genauso sehr wie Du auf die Beta.

