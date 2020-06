Nintendo reduziert Engagement im Mobile-Bereich

iOS Android

Wie das Wirtschaftsmagazin Bloomberg berichtet, wird Nintendo von seinen bisherigen Plänen im Mobile-Bereich abrücken. Als einer der Gründe dafür werden die enttäuschenden Umsätze von Super Mario Run im Vergleich zu anderen Spiele-Apps in den vergangenen Monaten genannt. Während letztere ihren Umsatz steigern konnten, sank der Umsatz von Super Mario Run in diesem Zeitraum. Die guten Verkaufszahlen des im März erschienenen Switch-Titels Animal Crossing - New Horizons sorgten hingegen dafür, dass der Aktienkurs von Nintendo letzte Woche auf ein Zwölfjahreshoch stieg.

Vor zwei Jahren hatte Shuntaro Furukawa, der aktuelle Präsident von Nintendo, noch verkündet, dass Nintendo plane, drei Mobile-Spiele pro Jahr zu veröffentlichen und einen Jahresumsatz von einer Milliarde Dollar prognostiziert. Im Mai dieses Jahres erklärte er, dass es aktuell nicht der Plan sei, viele neue Spiele für mobile Geräte auf den Markt zu bringen. Auch der Geschäftsführer von DeNA Co., dem Kooperationspartner von Nintendo für mobile Spiele, erwartet frühestens im März nächsten Jahres neue Apps von Nintendo.