Crash Bandicoot 4 - It's About Time für Oktober 2020 angekündigt [U.]

XOne PS4

Update vom 23.6.2020:

Wie versprochen wurde ein neues Spiel mit dem roten Beuteldachs Crash Bandicoot angekündigt. Crash Bandicoot 4 - It's About Time ist der erste Ableger der Hauptreihe seit 1998 und lässt euch erneut gegen Doktor Neo Cortex antreten. Wie der Name bereits andeutet wird die Zeit ein wichtiges Spielelement darstellen. So seht ihr im Ankündigungstrailer, den ihr unterhalb dieser Zeilen findet, beispielsweise die neue Fähigkeit, die Zeit zu verlangsamen. Entwickelt wird It's About Time von Toys for Bob, die beispielsweise für die Spyro Reignited Trilogy verantwortlich zeichnen. Als Release-Termin wird der 2. Oktober 2020 angegeben. Bisher sind lediglich PS4 und Xbox One als Plattformen bestätigt, von einer Switch- oder gar einer Next-Gen-Umsetzung ist noch an keiner Stelle die Rede.

News vom 22.6.2020:

Vor knapp 14 Jahren stolperte der von Naughty Dog entwickelte Beuteldachs Crash Bandicoot auf die Playstation-Bildschirme dieser Welt. In mittlerweile drei Spielen seiner Jump-and-Run-Reihe sprang und rannte er durch unterschiedlichste Landschaften und versuchte, den bösen Doktor Cortex aufzuhalten. Ein bisher letztes spielerisches Lebenszeichen gab es 2017, als seine bisherigen Abenteuer aufgehübscht in der Crash Bandicoot N Sane Trilogy auf Playstation 4, XBox One, PC und Nintendo Switch erschienen. Tester Benjamin Braun war damals nach ein wenig Eingewöhnung immer noch entzückt.

Dann wurde es still um den sympathischen Kerl. Bis jetzt. Denn heute um 17 Uhr wird Crash Bandicoot 4 - It's about time offiziell enthüllt, nachdem es vor einigen Tagen bereits auf einem taiwanesischen Rating-Board aufgetaucht ist. Dies hat der Journalist Geoff Keighley auf seinem Twitter-Acoount bekannt gegeben. Verfolgen könnt ihr die Enthüllung auf Youtube, Twitch und Twitter.