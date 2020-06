GG-Rückblick KW 25/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

Desperados 3 ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 25: Rückblick von Sonntag, 14. Juni, bis Samstag, 20. Juni 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Der 351. MoMoCa und der 59. WoSchCa sind die letzten Podcasts, die in den Büros in Salmdorf aufgezeichnet worden sind – der nächste WochenSchlussCast wird wahrscheinlich der erste am neuen Standort sein. Neben der Stunde der Kritiker zu The Last of Us - Part 2, veröffentlichten wir eine Preview zu Partisans 1941 oder auch weitere Ausgaben unserer Let's Plays. Aktuelle Blicke hinter die Kulissen sowie zahlreiche Tests und Previews bietet auch das jüngste Premium-Magazin. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die Meldung über den möglichen Preis der PS5 führte zu vielen Abrufen und jeder Menge Kommentare. Darüber hinaus interessierte euch, welche Barrierefreiheitsfunktionen The Last of Us - Part 2 bietet und dass Cyberpunk 2077 abermals verschoben wurde. Auch die Ankündigung von sowie das Gameplay-Video zu Star Wars - Squadrons stießen auf Interesse, ebenso zum Beispiel die News zu einem Fan-Remake des Original-Rayman-Titels. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 21. Juni (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Seit wenigen Tagen könnt ihr euch für ein Community-Projekt anmelden, bei dem es dieses Mal um jene Spiele geht, die ihr vor zehn Jahren gespielt habt. Mittels User-Artikel wird euch eine Minecraft-Mod vorgestellt, der aktuelle Spiele-Check behandelt Europa Universalis 4. Solltet ihr euch das „Bundle gegen Rassismus“ von itcho zugelegt haben, könnt ihr euch im Forum zu dessen Spielen austauschen:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

New World: Neuer Trailer zum Amazon-MMO zeigt Kämpfe

Mit New World arbeiten die Amazon Game Studios seit Längeren an einem neuen MMO. Im Rahmen der PC Gaming Show wurde ein neues Video veröffentlicht, in dem ihr einen kurzen Eindruck von den Kämpfen erhaltet.

» Bei der Hitze lieber die Switch als die PS4 Pro im Dachgeschoss! «

— TSH-Lightning am 22. Juni 2020

❺ ⚊ KW 24/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Im Juni 2015 fand die Electronic Entertainment Expo statt. Während unsere damaligen Redakteure vor Ort berichteten (siehe die entsprechenden E3-Galerien) und sich zum Beispiel erstmals Dark Souls 3 anschauten, verfassten unsere User zahlreiche News zu Neuankündigen und Trailern. Darüber hinaus erschien eine Preview zu Just Cause 3; in den News, die nichts mit der Messe zu tun hatten, ging es beispielsweise um die Kickstarter-Kampagne zu Shenmue 3:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: