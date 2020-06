Teaser Eine Ära geht zu Ende: Im letzten Salmdorfer WoSchCa besprechen Jörg und Hagen einen aktuellen AAA-Hit, was das Jahr noch an Spielen bringt und erzählen auch ein paar Umzugs-Anekdoten.

Jörg bremst eben seine Schredderlust und Hagen legt den Föhn beiseite, denn auch im Umzugsstress wollen wir euch nicht den WoSchCa verwehren – zumal am Montag leider der MoMoCa ausfallen muss. Die erzählen Schwänke aus den Umzugsvorbereitungen der letzten Tage und warum nun doch am Montag statt Samstag umgezogen wird. Außerdem besprechen sie einen hochkarätigen Release dieser Woche und Neuigkeiten zu spannenden Releases später in diesem Jahr. Alle Themen im Überblick: