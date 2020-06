PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 22. bis 26. Juni (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die schon bald für Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen zahlreiche Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Alles klar, Kinder? Der beliebte Game-Klassiker mit dem Schwamm in der Hauptrolle ist zurück: Spiele als SpongeBob, Patrick oder Sandy und zeig dem Bösewicht Plankton, dass sich Verbrechen noch weniger auszahlen, als die Arbeit bei Mr. Krabs. Du willst Bikini Bottom vor wildgewordenen Robotern beschützen und in Deiner Unterhose Bungeespringen gehen? Natürlich willst Du! Schließ Dich im brandneuen Multiplayer-Modus mit Freunden zusammen und leg los!

Assetto Corsa Competizione

In Assetto Corsa Competizione erlebst Du unglaublich realitätsnahe Sprint-, Ausdauer- und 24-Stunden-Rennen. Fahre im Einzel- oder Mehrspielermodus und wappne Dich für fotorealistische Wetterbedingungen, Nachtrennen und Motion Capture-Animationen, die neue Genre-Standards setzen.

A Summer with Shiba Inu

Die Shiba Inu-Hündin Syd kehrt nach zehn Jahren auf die Insel Shiba zurück und löst damit eine Kette von Ereignissen aus, die das Leben aller Insel-Hunde auf den Kopf stellt. Im Kampf gegen die Vergangenheit, die sie überhaupt erst dazu brachte, die Insel zu verlassen, sind Max und der mysteriöse Labrador-Retriever Quei-Li ihre einzigen Verbündeten.

Octonaut

Octonaut ist ein Retro-Shoot’em up, inspiriert von den 16 Bit-Klassikern der 80er und 90er Jahre: Rette die Welt vor einer Alien-Invasion, indem Du Dich durch acht actionreiche Level voller Bosse kämpfst. Sammle Power-Ups wie Laser, Bowlingkugeln oder Ninja-Sterne, besiege Deine Feinde und verteidige den Planeten!

Night Call

Als Taxifahrer fährst du nachts viele Gäste durch ganz Paris. Du hast eine ganz besondere Gabe: Menschen vertrauen sich Dir an und erzählen Geschichten. Dies nutzt Du jetzt, um einen Serienmörder zu fassen, der Dich einst zum Sterben zurückließ.

Control: The Foundation DLC

Die Astralprojektion und unsere Realität kollidieren – jetzt ist Jesse gefragt, Direktorin des Federal Bureau of Control. Doch das ist nicht alles: Einsatzleitern Helen Marshall ist verschwunden und könnte wichtige Informationen zu den Geschehnissen haben. Finde eine Antwort auf die unerklärlichen Ereignisse und verhindere die Zerstörung des Oldest House.

Tower of Time

Führe eine ultimative Heldentruppe durch den Tower of Time – ein vertikales Schlachtfeld voller Geheimnisse, Mythen und Gefechte. Tauche ein in eine Kombination aus klassischem Rollenspiel und herausfordernden taktischen Kämpfen. Plane jeden Zug sorgfältig, setze Deine Krieger strategisch ein, beherrsche das Schlachtfeld mit mächtigen Zaubersprüchen und lösche die Gegnerwellen mit verheerenden Manövern aus.

Yes, Your Grace

In diesem Titel treffen Bittsteller im Thronsaal ein, um Dich nach Rat und Unterstützung zu fragen. Du entscheidest, ob Du ihnen bei ihren Problemen hilfst oder Deine Ressourcen für wichtigere Angelegenheiten zurückhältst. Denke bei Deinen Entscheidungen stets daran, dass die Vorräte begrenzt sind und nicht jedem das Wohl des Königreichs am Herzen liegt.

Dungeons 3: Complete Collection

Vergiss Deine Gutmütigkeit – es ist an der Zeit, egoistisch, gemein, und gierig zu sein! Denn Dungeons 3 ist zurück und enthält in der Complete Collection alle bisher veröffentlichten DLCs und Updates. Erlebe ein rauschendes Fest voller Abenteuer, Prügeleien und Bier!

Conan Chop Chop

In diesem epischen Rogue-Lite kämpfst Du Dich gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spielern durch die wilde Welt von Conan dem Barbaren. Triff auf Deiner Reise eigenartige Kreaturen und besiege sie schnell – oder sie könnten Dir zuvorkommen!