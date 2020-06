Baldur's Gate 3: Neues Gameplay-Material vom D&D-Live-Event

PC

Am gestrigen Tage wurde zum Auftakt des D&D-Live-Events neues Gameplay zum kommenden Rollenspiel-Sequel Baldur's Gate 3 (zur Preview+ mit Video) gezeigt. An Maus und Tastatur stellte erneut Larian-Chef Swen Vincke persönlich Verbesserungen und Ergänzungen vor, die, unter anderem auch auf Grundlage des Community-Feedbacks, seit dem Reveal auf der PAX East Ende Februar umgesetzt wurden.

In der Präsentation, bei der das Publikum in kleinem Rahmen auch über den Verlauf mit entscheiden durfte, stellte Vincke erstmals das Inspirationssystem von Baldur's Gate 3 vor. Dieses erlaubt euch, einen Würfelwurf erneut auszuführen. Voraussetzung dafür sind Inspirationspunkte, die ihr während des Spielens erhalten könnt, wenn ihr bestimmte Lösungen für Probleme oder Aufgaben findet.

Die Texte werden euch nun im Präsent sowie der zweiten Person durch die Geschichte führen. Das Initiativsystem wurde angepasst und um Nebeninitiativen erweitert, welche sich laut Vincke erst im letzten Monat ergeben haben: Charaktere mit ähnlichen Eigeninitiativen können jetzt automatisch gruppiert werden, sodass einfacher Kombinationen ausprobiert und Kämpfe an einem Gruppeninitiativsystem ausgerichtet werden können. Zudem wurden die Reaktionen der Spielwelt auf den Spielercharakter verfeinert, was Vincke am Beispiel seines benutzerdefinierten Elfen demonstriert.

Baldur's Gate 3 soll laut Vincke "hoffentlich im August" dieses Jahres für den PC im Early-Access veröffentlicht werden. Nach dem Larian-Chef soll jedoch letztendlich der Entwicklungsstand des Spiels für den Start ausschlaggebend sein, eine Verschiebung des Termins scheint somit noch nicht ausgeschlossen.