Vier neue Titel in die World Video Game Hall of Fame aufgenommen

undheißen die diesjährigen Neuzugänge in die World Video Game Hall of Fame des National Museum of Play. Diese Titel hätten ihren Platz in der Ruhmeshalle für nachhaltig prägende Video- und Computerspiele verdient, „indem sie die Spieler herausgefordert haben, Rätsel zu lösen, riesige Insekten zu bekämpfen, epische Quests abzuschließen und fantastische Strukturen aufzubauen“, heißt es in der Erklärung des Gremiums.

12 Finalisten waren zuvor aus den Tausenden Vorschlägen, die jeder per Mail einreichen konnte, ausgewählt worden. Neben den vier Gewinnern zählten auch Frogger, Goldeneye 007, Guitar Hero, NBA Jam, Nokia Snake, Super Smash Bros. Melee, Uncharted 2 und Where in the World is Carmen Sandiego? zum erweiterten Kreis. Minecraft hatte es seit Gründung der Hall of Fame im Jahr 2015 bereits mehrfach in die engere Vorauswahl geschafft, scheiterte zuletzt im vergangenen Jahr an Microsoft Solitaire, Mortal Kombat, Super Mario Kart und Colossal Cave Adventure. Mit Bejeweld ist jetzt zudem das erste Handyspiel im Reigen der nun 28 Spiele umfassenden Liste der Spiele-Meilensteine vertreten.

Hier die Kurzerklärungen der Jury zu den vier Gewinnertiteln:

Über Minecraft: