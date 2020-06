PM: Neuigkeiten von EA: Erlebe neue Titel im Rahmen von EA Play und sichere Dir EA Access für 99 Cent (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mach Dich bereit und tauche mit EA Access in eine riesige Spielesammlung voller fantastischer Franchises wie Battlefield, FIFA, Star Wars und mehr ein. Jetzt ist der perfekte Moment! Denn nur für kurze Zeit erhalten erstmalige und ehemalige EA Access-Mitglieder den ersten Monat der Mitgliedschaft für nur 99 Cent. Werde Teil der EA-Community und spiele Top-Titel wie Need for Speed: Heat, FIFA 20 und Star Wars Battlefront II.

Als Mitglied sparst Du 10 Prozent bei digitalen Einkäufen von EA-Produkten im Microsoft Store – egal, ob ganze Spiele, DLCs oder andere Inhalte. Überdies spielst Du EA-Titel exklusiv bereits einige Tage vor ihrem offiziellen Release-Datum.

Mit EA Access stürzt Du Dich außerdem kopfüber in spaßige Crossplay-Titel wie Need for Speed: Heat, Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville oder FIFA 20. Profitiere außerdem von den 10 Prozent Preisnachlass auf kommende Spiele-Highlights wie FIFA 21 oder Star Wars: Squadrons. Den vollständigen Spiele-Katalog der Spiele mit EA Access-Unterstützung auf Xbox One findest Du hier. Nach Deinem Probe-Monat erlebst Du die riesige Spielesammlung von EA für 3,99 Euro pro Monat.

Nutze die Gelegenheit und teste EA Access jetzt – denn schon bald gibt es jede neuer Titel für Dich! Im Rahmen der EA Play 2020 wurden eine Reihe spannender neuer Spiele vorgestellt, die Du schon bald auf Xbox One, Windows 10 PC und später auch auf Xbox Series X erlebst. Besteige einen TIE-Fighter und erhebe Dich in galaktische Höhen oder tauche ab in düstere Märchen, in denen nichts so ist, wie es scheint. Folgende Spiele wurden angekündigt:

Alle Informationen zu neuen Updates und Spielen sowie die aktuellen News rund um Xbox findest Du hier auf Xbox Wire DACH.