Crash Bandicoot 4: Neuer Teil auf Rating-Board aufgetaucht

XOne Xbox X PS4

Ende dieses Jahres soll ein neuer Teil der Jump-and-Run-Serie Crash Bandicoot erscheinen. Zumindest legt das ein Eintrag der taiwanesischen Rating-Agentur (analog der deutschen USK) nahe. Der vierte Teil hört demnach auf den Titel It's about Time und erscheint für Xbox One und PS4, laut der Box-Art wird es auch eine Version für Xbox Series X geben, oder zumindest wird der Titel mittels Smart Delivery auf der Next-Gen-Konsole spielbar sein.

Crash findet hierbei im Jahr 1998 eine mysteriöse Quanten-Maske. Mit deren Hilfe und der seiner Maske Aku-Aku will der Nasenbeutler die auftretenden Quantenrisse schließen und den hierfür Verantwortlichen aufhalten. Hierfür muss er durch Zeit und Raum reisen.

Den Titel "It's about Time", auf deutsch "wird aber Zeit" können die Fans wörtlich nehmen. Der letzte Teil der Hauptreihe erschien vor immerhin 22 Jahren, damals noch von Naughty Dog, welche mittlerweile Blockbuster wie The Last of us - Part 2 entwickeln. Für die Umsetzung zeichnet Toys for Bob verantwortlich, die zuvor bereits das Spyro-Remaster Spyro Reignited Triology verantworteten. Sobald sich die Informationen aus dem Eintrag im Rating-Bord bestätigen werden wir diese News entsprechend aktualisieren.