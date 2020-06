It Takes Two: Neuer Action-Adventure-Plattformer von Hazelight angekündigt

PC XOne PS4

Mit It Takes Two wurde heute Nacht während des EA Play-Events das neue Spiel von Hazelight angekündigt. Die Besonderheit der Titel des Studios des ehemaligen Filmemachers Josef Fares ist, dass sie stets auf Koop-Gameplay ausgelegt sind. Bei ihrem letzten Spiel A Way Out (zur Stunde der Kritiker mit Jörg Langer und Heinrich Lenhardt) müsst ihr euch sogar einen Partner suchen, alleiniges Spielen ist in diesem nicht vorgesehen.

In dem Ankündigungs-Trailer, den ihr am Ende dieser News eingebettet findet, spricht Fares auch über seinen dritten Film, Zozo, in dem er seine Erfahrungen aus seiner Flucht nach Schweden verarbeitet. It Takes Two setzt sich ebenfalls mit dem Thema von einschneidenden Veränderungen im Leben von Kindern auseinander. In dem, als Action-Adventure-Plattformer angekündigten, Spiel begleitet ihr Rose, die noch kleine Tochter von Cody und May. Ihre Eltern wollen sich scheiden lassen und so bastelt Rose zwei kleine Puppen, die auf "magische Weise" zum Leben erwachen und mittels denen ihr die Emotionen von Cody und May beeinflussen könnt. "Wir verheiraten förmlich die Geschichte mit der Spielmechanik" kommentiert Fares sein neues Projekt im Trailer, "Ich denke, das wird sich für Spieler sehr neu anfühlen, sehr anders und einzigartig".

Viel zu sehen gibt es von It Takes Two noch nicht, der Trailer enthält einige Impressionen jedoch kein Gameplay, erste Bilder könnt ihr euch in der Galerie zum Spiel anschauen. Erscheinen soll der Titel im Laufe des nächsten Jahres für PC, Playstation 4 und Xbox One. Ob und wie It Takes Two auch auf der kommenden Konsolengeneration spielbar sein wird, ist derzeit nicht bekannt.