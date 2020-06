PC Switch Linux MacOS

Am heutigen Samstag ist Sommersonnenwende und der längste Tag des Jahres. Deswegen beleuchten wir in dieser Ausgabe der Lesetipps alle Schattierungen von Schwarz bis Weiß und das gesamte Farbspektrum von roten Aktivisten bis hin zu lila Tentakeln. Wir vertreiben graue Gedanken und packen am Ende sogar orange-grüne Leuchtstäbchen aus. Denn auch in Zeiten von #BlackLivesMatter ist die schönste aller Farben: bunt!

50 Shades of White: Schwarze Avatare in Games

grenzgamer.com am 14.06.2020 von Svenja Borchert

Schwarz oder Weiß ist nicht nur eine Frage des Standpunktes, sondern vor allem auch der Beleuchtung. Das gilt für Qualitätsjournalisten ebenso wie für Fotografen und Gamedesigner, wenn es um die Darstellung von Personen geht. So war es bis in die 80er Jahre hinein üblich, Kameras und Filme auf die Hautfarbe von hellhäutigen Menschen zu kalibrieren, mit dem Effekt, dass auf Klassenfotos die Gesichter dunkelhäutiger Kinder kaum zu erkennen waren. Erst eine Beschwerde eines Schokoriegel-Herstellers, der auf Werbefotos seine Vollmilch- von seinen Zartbitterprodukten nicht unterscheiden konnte, führte zu einem Umdenken bei Kodak und letztlich zu einer differenzierten Darstellung von Brauntönen auf Zelluloid. Was wie ein Anachronismus aus längst vergangener Zeit klingt, ist aber bis heute ein Problem: Bei den Charakter-Editoren von Computerspielen!

Tonight We Riot - Beat'em Kapitalisten up

spielkritik.com am 12.06.2020 von Pascal Graßhoff

"Sogar Wolfenstein: The New Order zeigt uns anschaulich und emotional mitreißend, wieso wir gegen die Nazis rebellieren sollen. Und dafür hätte wir wirklich keinen Grund gebraucht. Tonight We Riot ist dagegen eine gnadenlos überzeichnete Videospieladaption von 'Das Kapital'. Ein Spiel von Linken für Linke, die bereits wissen, wieso Multimilliardäre ein Problem für die globale Gesellschaft darstellen. Superreiche Kapitalisten stürzen sich schließlich nicht von selbst!" Das zumindest behauptet Pascal Graßhoff in seiner Kritik zum pixeligen Prügelspiel.

Wenn Gaming plötzlich keinen Spaß mehr macht

grenzgamer.com am 22.05.2020 von Stefan Wirth

Wahrscheinlich gibt es im Leben eines jeden Gamers Phasen, in denen andere Dinge wichtiger sind als das Zocken. Karriere, Partner, Kinder. Aber gibt es immer einen Weg zurück? Woran liegt es, wenn trotz immer fantastischerer Spiele etwas fehlt und verschwunden bleibt? Vielleicht sind es die Kindheitsträume, die für uns in jungen Jahren alle noch erreichbar schienen. Astronaut, Rockstar, Abenteurer. Vielleicht stirbt mit den Träumen auch der Spaß daran, diese Fantasien im Spiel auszuleben. [Anm. Q: Niemals!]

Das Geheimnis des Flows

spiegel.de am 07.06.2020 von Nora Beyer

"Es geht um Momente, in denen man ganz im Jetzt eines tätigen Handelns aufgeht und auf einer Welle der Virtuosität reitet. Das Ergebnis: Wahre Glücksgefühle und Augenblicke höchster Konzentration." So oder so ähnlich funktioniert der Flow, jener sagenumwobene Dauerorgasmus im Gehirn, den jeder Gamers erleben möchte. "Die Beschäftigung mit Flow ist so auch eine Lektion in Selbstachtsamkeit: Um zu wissen, wo und wie man Flow-Zustände in Spielen erreicht, muss man wissen, wer man ist."

Aus dem GG-Archiv: Warum spielen wir wirklich?

gamersglobal.de am 15. Oktober 2009 von ChrisL

Ein prägender Moment im Leben des jungen ChrisL war der Kauf eines Lösungsbuchs für Day of the Tentacle - und das damit verbundene Eingeständnis, nach Monaten der Bemühungen alleine nicht mehr weiterzukommen. Später wurden Komplettlösungen zum großen Geschäft. Immer schneller nach Veröffentlichung eines Spiels war die Lösung verfügbar, gleichzeitig sank die Frustgrenze der Spieler, ohne fremde Hilfe auf die Lösung zu kommen. Ein Plädoyer für die Geduld.

Im Video: Dark Jedi - A Star Wars Fan Film

youtube.com am 13.12.2019 von Lorenz Hideyoshi Ruwwe

Der Fanfilm Alien The Message von GG-User direx hat viele GamersGlobal-Leser begeistert. Im Video der Woche seht ihr ein Star Wars Fan Projekt aus Berlin. Denn Endor liegt im Grunewald! Anders als bei direx ist die Story bei diesem 5-Minuten-Video Nebensache, dafür ist die Choreografie der Lichtschwert-Kämpfe auf einem Niveau, bei dem Rey und Luke vor Neid erblassen. Die Macht ist mit ihnen!

Ein dickes Dankeschön geht an Jonas S. für den Tipp zu grenzgamer.com, das es sogar gleich zweimal in die Lesetipps geschafft hat. Wenn auch du eine Idee hast, wie wir die Lesetipps mit frischen Inhalten bereichern können, dann sende eine PN an Necromanus und Q-Bert, wir freuen uns immer über deinen Input.