FIFA 21 startet am 9.10. // Kostenlose Upgrades für PS5 und Xbox Series X

Etwas später als in den vergangenen Jahren wird EAs neue Fußballsimulationin diesem Jahr erscheinen. Am 9. Oktober findet der weltweite Launch auf PC, PS4 und Xbox One statt, als Vorbesteller der Ultimate oder Champions Edition dürft ihr bereits ab dem 6. Oktober anstoßen. Die Trial-Version steht ab dem 1. Oktober über EA Access (PS4, Xbox One) und Origin Access (PC) bereit. Sobald die Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X betriebsbereit sind, dürft ihr eure FIFA-21-Kopie bis zum Erscheinen vonkostenlos auf die neuen Systeme upgraden. Alle persönlichen Spielstände und Fortschritte werden dabei übernommen.

Zwei kleine Wermutstropfen gibt es allerdings auch. So sind grafisch keine großen Neuerungen zu erwarten. FIFA 21 setzt erneut auf die Frostbite-Engine, die EA seit FIFA 17 einsetzt. Außerdem wird es erneut kein Crossplay im Multiplayer-Bereich geben. Alle derzeit bekannten Informationen hat EA in einem FAQ zusammengefasst. Der erste Trailer bietet ein Doppel-Feature und stellt neben Spielszenen aus FIFA 21 auch erste Bewegtbilder aus Madden NFL 21 vor.