PC Linux MacOS

Mit DLC könnt ihr Böhmen mit hussitischem Glauben führen. In der Reformation ist eine Konvertierung en bloc zum Protestantismus möglich.

Austria-Patch

Der Patch bietet neue Missionsbäume, der DLC nochmal mehr als 20.

Das Heilige Römische Reich ist unter meiner Führung deutlich über seine historischen Grenzen gewachsen. Trotz des zwischenzeitlichen Nerfs in Hotfix 1.30.2.

Emperor

Goldene Bullen bringen allen Boni.

Das Reich hat jetzt eigene Ereignisse und ihr könnt seine Ausrichtung entscheidend gestalten, wenn ihr genug Autorität sammelt.

Fazit

Grand-Strategy-Patch und DLC für PC

Einzel- und Mehrspieler

Preis: Patch kostenlos, DLC 19,99 Euro

In einem Satz: Pflicht-DLC für Europa und umfangreicher Patch mit insgesamt sehr positiven Änderungen, die derzeit aber noch balanciert werden.

Mitist der neueste DLC für das Paradox-Flaggschifferschienen, der sich vor allem Kontinentaleuropa widmet. Begleitet wird er von Patch 1.30 "Austria", der gehörige Umwälzungen mit sich bringt. Nach rund 30 Spielstunden mit Böhmen und Österreich wage ich eine vorsichtige Einschätzung.Im Rahmen des Updates wurde die Europa-Karte neu gestaltet. Es gibt mehr Provinzen und neue (formbare) Nationen. Bei den Söldnern gibt es nun verschiedene Truppen, die ihr anheuern könnt. Sie haben meist eigene Anführer und Boni, unterschiedliche Armee-Kompositionen und vor allem auch einen eigenen, endlichen Mannstärke-Pool. Der "Merc-Spam" wird dadurch etwas reduziert, ein Zusammenlegen mit euren Einheiten-Stacks ist nicht mehr möglich. Entlassene Trupps könnt ihr 20 Jahre später wieder anheuern. Zu viele Territorien im Reich sorgen nun nicht mehr für die nervende Korruption. Stattdessen habt ihr eine von verschiedenen Faktoren abhängige Regierungskapazität, ähnlich wie in. Überschreitet ihr die Kapazitätsgrenze, gibt es Mali. Das dürfte aber allenfalls in ausgedehnten Welteroberungen passieren.Komplett überarbeitet wurden die Stände. Denen gehören jetzt nicht mehr einzelne Provinzen, die ihr zuteilen könnt, sondern eine abstrakte Prozentzahl des Landes. Das finde ich etwas schade, da mir das Mikromanagement bei der Provinzenzuteilung Spaß gemacht hat. Bei Laune haltet ihr die Stände, indem ihr ihnen Privilegien gebt. Die Privilegien bringen sowohl Vor- als auch Nachteile. Alle fünf Jahre könnt ihr den Reichstag einberufen und euch die Mission eines Standes aussuchen, etwa das Steueraufkommen in einer Provinz zu entwickeln. Bei Erfolg gibt es Boni, andernfalls Unmut. Insgesamt bringen euch die Stände Vorteile, so dass Nationen ohne Stände im Nachteil sind.Neu im Basisspiel statt hinter der Bezahlschranke-DLC ist die Möglichkeit, eure Regierung zu reformieren. Letztlich könnt ihr alle paar Jahre einen von mehreren Boni wählen und euer Reich so ein wenig spezialisieren. Die volle Auswahl gibt es im Basisspiel aber nicht.Wenn ihr Kriegssteuern erheben wollt, kostet euch das nicht mehr eine fixe Summe Militärpunkte, sondern zwei pro Monat. Damit lohnt sich das schon für kürzere Konflikte. Die beste Änderung ist jedoch, dass ihr nun im Kriegserklärungs-Interface die Truppenstärke beider Seiten angezeigt bekommt und eure Kriegschancen nicht mehr mühsam mithilfe des Ledger ausrechnen müsst.Der DLC ändert vor allem das Spiel im Heiligen Römischen Reich und als Papst und Kontrolleur der Kurie. Im Reich gibt es jetzt immer wieder unterschiedliche Imperiale Ereignisse, etwa die mögliche Gründung der Hanse. Alle Prinzen des Reiches stimmen dann ab, was passieren soll. Die Mehrheit entscheidet, welche Vor- und Nachteile zum Tragen kommen. Als Kaiser stellt ihr euch außerdem mit den Nationen gut, die gleich abstimmen. Die anderen sind etwas sauer. Mit ausreichend imperialer Autorität könnt ihr außerdem das Reich auch dezentralisieren oder zentralisieren, bis hin zur kompletten Vassalisierung. Imperiale Autorität gibt es etwa, wenn sich neue Nationen dem Reich anschließen. Da diese Mechanik bei erprobten Min-Max-Spielern, aber auch der KI, zu einem sehr starken Österreich führen konnte, wurde sie wieder abgeschwächt. Die Balancing-Frage ist in einem Spiel, in dem Profis mit einer Provinz starten und die Welt erobern können, aber eher eine der Präferenz.Als Papst baut ihr euren Einfluss in der Kurie jetzt aus, indem ihr Kardinäle ernennt. Und wenn ihr die Kurie kontrolliert, könnt ihr Goldene Bullen verabschieden, die allen Boni bringen und so etwa die Ausbreitung der Institutionen befeuern. Wenn ihr in Europa spielen wollt, profitiert ihr außerdem nicht nur von den neuen Missionen, sondern auch zahlreichen neuen Events. Die neuen Revolutionsmechaniken konnte ich noch nicht ausprobieren. Im Endgame könnt ihr euch zudem zum Hegemon im Bereich Wirtschaft, Seefahrt oder Militär erklären. Das bringt euch immer stärkere Boni und ist letztlich eine tolle Hilfe für Welteroberungskampagnen.Emperor belebt Europa Universalis 4 in Europa, ändert das Reichsspiel und ist damit ein Pflichtkauf, wenn ihr in dieser Region spielt. Die umwälzenden Änderungen, abgesehen von dem Revolutions-Rework, bringt bereits der Patch. Für einen vollumfänglichen Überblick ist ein Studium der Entwicklertagebücher oder der Patchnotes unerlässlich. Am Balancing wird weiter geschraubt und viele kleine Bugs warten auf ihre Beseitigung, so dass ihr als geduldiger Mensch mit dem Kauf noch etwas warten solltet. Allerdings ist auch jetzt spaßiges Spielen problemlos möglich. Nach den ersten Stunden habe ich mir im Sale gleich die noch fehlenden DLC gekauft!Auch mit Emperor packt Paradox leider wieder einige für alle relevante Feature, etwa die Hegemon-Mechanik, hinter die Bezahlschranke. Um nicht das Gefühl zu haben, ein nicht komplettes Spiel zu spielen, oder sogar handfeste "Nachteile" zu erleiden, weil kaufbare und hilfreiche Mechaniken fehlen, solltet ihr als Neueinsteiger das Basisspiel kaufen und es dann im Multiplayer lernen. Da habt ihr, ein toller Zug, alle DLC des Hosts zur Verfügung. Bei Gefallen solltet ihr ernsthaft ein Abo in Erwägung ziehen. Für 4,99 EUR im Monat gibt es Zugriff auf alle DLC. Ich spiele jetzt jedenfalls erstmal meine Österreich-Kampagne fertig und wage mich an das ein oder andere neue Achievement!