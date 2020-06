Cyberpunk 2077: Erneute Verschiebung, Release-Termin am 19. November

PC XOne Xbox X PS4

Einmal mehr hat CD Projekt Red das heiß erwartete Rollenspiel Cyberpunk 2077 (Preview) verschoben. Ursprünglich sollte der Titel der Macher von beispielsweise The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test, Note: 9.0) bereits im April 2020 erscheinen. Doch im Januar 2020 gab das Studio bekannt, dass noch etwas mehr Zeit für Fehlerbehebungen und Polishing nötig sei, also wurde Cyberpunk 2077 auf den 17. September 2020 verschoben. Diesen Termin könne man nicht halten, wie nun aus einem Statement auf Twitter hervorgeht.

Während wir diese Zeilen schreiben, ist Cyberpunk 2077 sowohl inhaltlich als auch auf Seiten des Gameplays fertig. Die Quests, die Cutscenes, die Skills und die Items, alle Abenteuer, die Night City bereithält, all das ist bereits da. Aber mit einer solchen Fülle an Inhalten und komplexen Systemen, die ineinander greifen müssen, müssen wir alles gründlich überprüfen, Gameplay-Mechaniken ausbalancieren und eine Menge Bugs beseitigen. Eine riesige Welt bedeutet auch, dass man eine riesige Menge an Dingen ausbügeln muss, und wir werden die zusätzliche Zeit nutzen, um genau das zu tun.

Als neuen Termin gibt CD Projekt Red nun den 19. November 2020 an. Immerhin müsst ihr nicht ganz ohne Infos bleiben, denn das digitale "Night City Wire"-Event, das aufgrund der Ausschreitungen in den USA nach dem gewaltsamen Tod von Georg Floyd durch einen Polizisten verschoben wurde, hat mit dem 25. Juni 2020 einen neuen Termin erhalten. Auch verweisen die Entwickler darauf, dass weltweit bereits zahlreiche Journalisten erstmals selbst Cyberpunk 2077 spielen können und es somit in Kürze Infos aus erster Hand geben soll.

Interessant dürfte sein, wie sich der Release von Cyberpunk 2077 nun mit dem Erscheinen von PS5 und Xbox Series X trifft. Beide Konsolen sind für das Weihnachtsgeschäft 2020 angekündigt, viel Differenz zwischen Spiel und Plattformen bleibt also nicht.