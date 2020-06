PM: Tonic Games Group verstärkt die unabhängigen Entwickler Mediatonic und Fortitude Studios, sowie das Publishing-Label The Irregular Corporation (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Tonic Games Group verstärkt die unabhängigen Entwickler Mediatonic und Fortitude Studios, sowie das Publishing-Label The Irregular Corporation

– Die Tonic Games Group formiert sich als übergreifende Muttergesellschaft, um die wachsende Expansion der aus Mediatonic hervorgegangenen Studios, Labels und Niederlassungen zu unterstützen. –

LONDON – 18. Juni 2020 – Die Tonic Games Group stellt sich heute als Muttergesellschaft der kreativen Häuser Mediatonic und Fortitude, sowie des Publishing-Labels The Irregular Corporation, vor. Die Tonic Games Group Familie umfaßt nahezu 300 Personen, die an sieben Standorten rund um die Welt – fünf Studios und zwei Publishing-Büros – Spiele machen und ist durch die Markenfamilie mit Third-Party-Studios in 14 Städten verbunden.

Die Tonic Games Group vereint Entwickler und Publisher von Weltrang mit dem Kernethos, sowohl durch die Spiele selbst, als auch durch die Art, wie diese Spiele entwickelt werden, einen positiven Einfluss auszuüben. Ihr Ziel ist es, neue Wege zu erschließen, den 2 Milliarden heutzutage spielenden Menschen originelle Franchises zu bieten. Entstanden durch die Mitbegründer von Mediatonic Ltd. – eines der größten unabhängigen Entwicklungsstudios der UK, das 2005 gegründet wurde – überblickt die Tonic Games Group über ihre Familie momentan die Produktion von 27 Spielen.

Der Mitbegründer Dave Bailey sagte: “Wir sind begeistert eine nachhaltige, langanhaltende Basis für die Kreativität unserer Unternehmen zu schaffen, zu versuchen, was noch nicht versucht wurde und neue Zielgruppen zu erreichen. Der Tonic-Games-Group-Zugang hilft uns dabei, das Potential jedes Spiels und jeder Person in unserer Unternehmensfamilie zu maximieren.”

Unter den Marken der Tonic Games Group bildet Mediatonic – welches von Dave Bailey und Paul Croft 2005 Mitbegründet wurde – das Ursprungsunternehmen. Das Studio fokussiert sich auf originelle, Mass-Mulitplayer-Spielerfahrungen und sticht mit seltsamen und wundervollen Spielen auf allen Plattformen hervor. Es wurde 2019 von Gamesindustry.biz als “Best Places to Work: Mental Health & Wellbeing” ausgezeichnet und beschäftigt momentan nahezu 250 brillante Menschen in vier Niederlassungen. Das neue, weitläufige Hauptquartier befindet sich in der Buckingham Palace Road 111 über der Victoria Station und wurde von Oktra entworfen und errichtet. Das Studio ist momentan auf der Suche nach neuen Kräften in unterschiedlichen Positionen, in der Vorbereitung der Veröffentlichung zweier Titel in 2020.

Mitbegründer Paul Croft sagt: “Mediatonic ist die vereinte Kraft von 230+ kreativen Köpfen und der Entwickler hinter Partner-Blockbuster-Titeln wie YAHTZEE® With Buddies und Gears POP!, sowie originellen IPs wie Murder by Numbers und dem kommenden Fall Guys: Ultimate Knockout. Nachdem wir die letzten 15 Jahre erfolgreiche Studios aufgebaut haben, war die Schaffung der Tonic Games Group der nächste logische Schritt.”

Fortitude Games ist auf “handgemachte, neugierige Adventures” spezialisiert und baut gerade das Studio – durch Partnerschaften mit aufregenden, charakterstarken Marken – auf, um ausgesprochen hochqualitative Spiele mit einem Sinn für Humor zu erschaffen. Das talentierte, engverbundene Team begeht einen mutigen, neuen Weg zu originellen Spielen für das Studio und erschafft einzigartige Erfahrungen mit einem düsteren, stilisierten Twist. Das Studio mit Sitz in Guildford (UK) wird vom Amateur Surgeon und The Sexy Brutale Mitschöpfer James Griffiths geleitet, entwickelt an zwei Spielen und ist momentan auf der Suche nach neuen Wegbegleitern auf dem Weg zu seinem ersten originellen Spiel.

Ebenfalls Teil der Tonic Games Group Familie ist das Publishing-Label The Irregular Corporation. The Irregular Corporation ist von den unterschiedlichen Leidenschaften der Spielerschaft rund um den Globus getrieben und gibt seit 2015 einzigartige und einnehmende Spiele heraus. Mit einem Fokus auf der Veröffentlichung aufregender neuer Erfahrungen in unterschiedlichen Genres ist The Irregular Corporation ein globales Team aus Profis der Industrie, die ihre Erfahrung nutzen um unabhängige Entwickler zu unterstützen und das volle Potential ihrer Spiele zu unterstützen. Die verlegten Titel umfassen unter anderem den PC Building Simulator , das kürzlich angekündigte Mars Horizon und Good Company vom Stuttgarter Entwicklungsstudio Chasing Carrots.

Weitere Informationen zur Tonic Games Group und der Markenfamilie findet man unter www.tonicgames.com .

Paul Croft