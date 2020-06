PM: ASSASSIN’S CREED® ORIGINS DIESES WOCHENENDE KOSTENLOS SPIELBAR (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 18. Juni 2020 – Ubisoft® gab bekannt, dass Assassin’s Creed® Origins am Wochenende vom 19. bis zum 21. Juni kostenlos auf Uplay spielbar sein wird. Spieler können heute* den Preload von Assassin’s Creed Origins beginnen.

Assassin’s Creed Origins spielt im Antiken Ägypten, in einer mysteriösen und entscheidenden Epoche der Zivilisation. Als Bayek, Beschützer von Ägypten und einer der ersten Assassinen, tauchen die Spieler in eine lebendige, offene Spielwelt ein und entdecken Geheimnisse der großen Pyramiden, vergessenen Mythen, den letzten Pharaonen und - in längst vergessene Hieroglyphen eingraviert - auch die Entstehungsgeschichte der Bruderschaft der Assassinen.

Spieler erhalten während des Free Weekend kompletten Zugang zu den Inhalten des Basisspiels.

Weitere Informationen zu Assassin’s Creed Valhalla, dem neuesten Spiel der Assassin’s Creed-Reihe, gibt es unter: assassinscreed.com sowie auf Instagram und Twitter.

*Jeder Fortschritt, der während des Free Weekend erreicht wird, bleibt erhalten, wenn der Spieler das volle Spiel auf derselben Plattform erwirbt. Eine Online-Verbindung ist erforderlich, um das Spiel kostenlos starten zu können: Um am Free Weekend teilzunehmen, benötigen die Spieler ein Uplay-Konto. Das Free Weekend startet am 19. Juni um 15 Uhr und endet am 21. Juni um 22 Uhr.