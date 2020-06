Port Royale 4: Closed Beta für Vorbesteller auf Steam verfügbar

PC Switch XOne PS4

Wie der Publisher Kalypso Media bekannt gibt, steht ab sofort eine Closed Beta für ihre Wirtschaftssimulation Port Royale 4 auf Steam bereit. Sofern ihr den Titel vorbestellt habt könnt ihr euch die Test-Fassung herunterladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr die Standard-Edition oder die Extended-Edition geordert habt, allerdings muss euer Kauf im Kalypso Store oder auf Steam erfolgt sein, damit ihr den sofortigen Zugang erhaltet.

In der Beta enthalten sind aktuell das Tutorial, dazu die Spanien- und England-Kampagne. Außerdem könnt ihr euch im freien Spiel versuchen, hier habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, beide Nationen zu wählen. Zudem sind alle Spielercharaktere enthalten. Wie Entwickler Gaming Minds angibt, wird die Beta stetig um neue Inhalte erweitert werden, damit ihr bis zum Release des Spiels in wenigen Monaten durchweg beschäftigt bleibt.

Erscheinen wird Port Royale 4 am 25. September 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Auch eine Fassung für die Nintendo Switch befindet sich in der Mache, diese wird allerdings nicht vor 2021 erscheinen. Einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen könnt ihr euch in unserer ausführlichen Preview zu Port Royale 4 aus dem März 2020. Um euch weiter den Mund wässrig zu machen gibt es zudem ein Video-Interview mit dem Creative Director Daniel Dumont, in dem er sich "6 seetüchtigen Fragen" stellen muss. Er stellt sich selbst vor, verrät, was Port Royale 4 besonders macht und welche Herausforderungen bei der Entwicklung lauern. Das Video findet ihr unterhalb dieser News.

Sollten euch diese Informationen immer noch nicht ausreichen, dann solltet ihr den Twitch-Kanal von Kalypso Media im Auge behalten. Heute Abend um 18:00 Uhr wird dort ein Livestream abgehalten, in dem sich einmal mehr Daniel Dumont Fragen stellt. Diese könnt ihr live im Chat stellen und Dumont wird euch dann Rede und Antwort stehen.