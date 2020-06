Eye of the Beholder Trilogy bis morgen Abend kostenlos auf GOG

PC Linux MacOS

Sollte es noch immer Dungeon-Forscher da draußen geben, denen Begriffe wie Vergessene Reiche, Tiefwasser, Myth Drannor und Darkmoon nur ein Achselzucken entlocken, sollten diese einen Blick auf gog.com werfen. Dort wird bis zum 19.6.2020 um 19 Uhr die Eye of the Beholder Trilogy verschenkt. Mit Eye of the Beholder (1991), Eye of the Beholder 2 - Legende von Darkmoon (ebenfalls 1991) und Eye of the Beholder 3 - Assault on Myth Drannor (1993) könnt ihr tage- und wochenlang durch Retro-Kerker wandern und erkennen, warum die SSI-Rollenspiele neben Dungeon Master und Ultima Underworld noch heute zu den oft kopierten Klassikern ihres Genres zählen. Die Spiele sind wie immer DRM-frei und laufen auf Windows 7, 8 und 10 sowie MacOS und Linux.

Das erste Eye of the Beholder schickt ein Heldenquartett in die Kanalisation unter der Stadt Tiefwasser, in der die Monsterhorden des namensgebenden Beholders Xanathar nach oben streben, um die Stadt zu unterwerfen. Ihr müsste diese aufhalten, einen magischen Stab finden und die Invasion stoppen – das steht dummerweise auch auf der to-do-Liste der lästigen Dunkelelfen. In Eye of the Beholder 2 habt ihr es mit dem Dunkelmagier Dran Draggore und seiner Skelettarmee zu tun, der in dem Kloster Darkmoon einen Angriff auf Tiefwasser plant, während in Eye of the Beholder 3 die Ruinenstadt Myth Dannor aus dem Würgegriff des Lichs Acwellan befreit werden muss. Kämpfe und Charakterentwicklung basieren auf den damals gängigen Regeln von Advanced Dungeons & Dragons.