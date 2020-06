New Pokémon Snap: Rail-Foto-Shooter für Nintendo Switch angekündigt

Switch

Mit einem Trailer hat die Pokémon Company einen Nachfolger zum 2000 erschienenen N64-Spiel Pokémon Snap angekündigt. New Pokémon Snap tritt in die Fußstapfen seines Vorgängers und lässt euch in Rail-Shooter-Manier Fotos von den kleinen Tierchen machen. In dem Video sind bereits erste Mini-Monster zu sehen, die ihr knipsen könnt. Auf Basis der Szenen ist klar, dass ihr bei eurer Foto-Safari nicht nur Jagd auf eine bestimmte Pokémon-Generation machen könnt, sondern ein bunter Mix in den Levels verteilt wird.

Als Release-Plattform wird die Nintendo Switch angegeben. Einen Termin oder ungefähren Zeitraum sind uns die Entwickler aktuell noch schuldig. Dem Video nach müsst ihr wieder durch Würfe von Äpfeln oder anderen Objekten bestimmte Aktionen triggern, damit ihr auch wirklich jedes Tierchen vor die Linse bekommt. Den Trailer findet ihr unterhalb dieser News.