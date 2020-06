PM: Traffic Jams bringt im September Ampelchaos auf PS VR (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey Leute! Ich bin TamTu, Community Manager bei Vertigo Games und heute darf ich aufregende Neuigkeiten für alle PS VR-Fans verkünden. Nachdem ihr die Wüstenlandschaften der Zombie-Apokalypse in Arizona Sunshine überlebt, Eroberungen und Kämpfe in Skyworld gemeistert und in A Fisherman’s Tale umwerfende Rätsel gelöst habt, kündigen wir nun ein brandneues PS VR-Spiel an: Bringt Rhythmus in das Verkehrschaos mit Traffic Jams!

Traffic Jams ist ein VR-Game mit Augenzwinkern, entwickelt von unseren talentierten Freunden von Little Chicken Game Studio, die es im September auf PS VR bringen.

In der Welt von Traffic Jams sind alle Ampeln ausgefallen und ihr seid die einzigen, die den verkehr am Laufen erhalten können. Von einer ruhigen Ecke in einer kleinen Stadt aus startend, strömen schon bald Stellenangebote für die Verkehrskontrolle aus berühmten Städten auf der ganzen Welt hinein. Mithilfe der intuitiven VR-Steuerung auf PS Move-Controllern werdet ihr unhöfliche Fußgänger, ungeduldige Fahrer und gelegentliche Meteoriten ergreifen, bevor die Straße durchdreht. Hört sich einfach an? Denkt nochmal nach! Dieses chaotische VR-Spiel ist voller Monster, (unnatürlichen) Naturkatastrophen und so etwas wie … „Käse-Bowling“?

Und da sist noch nicht alles, dennneben dem saftigen Singleplayer-Modus gibt es einen Couch-Party-Modus, bei dem ihr den VR-Spaß mit bis zu vier Freunden erleben könnt. Und das auf euren mobile Endgeräten!

In Traffic Jams werdet ihr unter den Fittichen von Dennis stehen, dem selbsternannten weltbesten Verkehrskontrolleur … JEMALS !!! Er kommt von einem Ort namens Jam City, der seinen Namen von seinen vielen Flashmobs und überfüllten Kreuzungen hat. Er wäre gern ein Superstar, hat einer frechen Attitüde und zahlreiche Tanzbewegungen im Gepäck. Er will euch die Verkehrskontrolle beibringen (obwohl er eigentlich lieber tanzen würde…). Wenn ihr ihm die Chance gebt, geht ihr auf ein globales Abenteuer, um der Ultimate Traffic Showman zu werden.

Wir hoffen euch im September auf PS VR an der Kreuzung zu sehen.