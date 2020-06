PM: Pride 2020: Minecraft feiert gemeinsam mit Dir, wer Du bist (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Pride-Paraden gehören zu den fantastischsten Events des Jahres. Menschen passen ihre Outfits den bunten Flaggen an, besteigen schillernde Festwagen und tanzen, bis die Straße glüht. Auch wenn es 2020 leider keine Pride-Umzüge geben wird, werden die kommenden Prides dafür umso schöner – darauf kannst Du Deine Spitzhacke verwetten!

Mojang und Minecraft feiern Pride dieses Jahr etwas anders. Denn um ein Zeichen zu setzen, muss man nicht zwangsläufig das Haus verlassen. Als Teil der Build a Better World-Initiative von Mojang werden 125.000 US-Dollar an fünf Organisationen rund um den Globus gespendet, die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung fordern und fördern. Wirf einen Blick auf die inspirierenden Projekte, die Menschen rund um den Globus helfen:

Kampagne gegen Homophobie

Diese polnische Organisation setzt sich für Gleichberechtigung und die Stärkung von Randgruppen auf verschiedenen Ebenen ein. Sie arbeiten mit polnischen und internationalen gemeinnützigen Organisationen und Einzelpersonen zusammen, um die Akzeptanz der LGBTQIA+-Community zu fördern, Vorurteile gegen sie abzubauen und Menschenrechtsverletzungen zu beobachten und darauf zu reagieren.

Colombia Diversa

Colombia Diversa ist auf die Anerkennung und Verteidigung von Rechten der LGBQTIA+-Community in Kolumbien spezialisiert. Mit ihren Berichten zu Menschenrechten und Kampagnen setzen sie sich für die LGBTQIA+-Community in Kolumbien ein.

OutRight Action International

OutRight Action International arbeitet an der Erforschung, Dokumentation, Verteidigung und Förderung der Menschenrechte und Gleichberechtigung der LGBTQIA+-Community weltweit. Darüber hinaus unterstützt OutRights globaler COVID-19 LGBTQIA+-Notfallfond die Community rund um den Globus bei der Bewältigung der Pandemie.

RainbowYOUTH

Diese neuseeländische Organisation arbeitet mit queeren, geschlechterdiversen und intersexuellen Jugendlichen und setzt sich für ihre Chancengleichheit ein. Die Organisation glaubt an die Förderung einer sicheren, inklusiven, akzeptierenden und vielfältigen Umgebung, die insbesondere familienfreundlich ist.

Know Your Rights Camp

Das Know Your Rights Camp hat sich die Freiheit und das Wohlergehen von PoC-Communities durch Bildung, Selbstermächtigung und Mobilisierung zum Ziel gesetzt. Durch die Förderung und Schaffung neuer Regularien soll ein Wandel bei den Entscheidungsträgern der nächsten Generation ermöglicht werden.

Heutzutage trägt jeder Einzelne dazu bei, die Welt ein kleines Stück sicherer zu machen. Diese Bemühungen sollten aber nicht stoppen, sobald der Alltag in die Gesellschaft zurückkehrt. Die Welt muss ein sicherer Ort für jeden Menschen sein – nicht nur in Zeiten einer Pandemie, sondern immer. Deshalb ist es wichtig, Pride auch weiterhin zu feiern. Es ist nicht nur eine Möglichkeit, die Botschaft von Liebe und Gleichberechtigung zu verbreiten, sondern auch eine Erinnerung daran, dass der Aufbau einer besseren Welt noch nicht abgeschlossen ist.

Mojang Studios entwickelt Spiele, die jeden willkommen heißen –ein Spiegelbild der Welt, in der wir leben wollen. Unsere erstaunliche Community erinnert jeden Tag an diese Mission. Denk daran, dass Du perfekt bist, genauso wie Du bist – so lange Du nicht zu tief gräbst und auf Lava stößt.