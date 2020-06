PM: Menschen, werdet ein Teil des Teams im neuesten DLC — Vacation Simulator: Back to JOB (Sony Playstation Blog)

PC PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hi Menschen, hier ist GigBot! Wir hoffen, ihr habt eure Zeit auf Vacation Island genossen. Nach langen Schichten sind die Bots entschlossen etwas anderes zu erleben – ENTSPANNUNG – und haben sich entschlossen, in den Urlaub zu fahren. Das bedeutet, dass wir ab sofort eure helfenden Hände im Resort brauchen, damit es reibungslos läuft.

Damit die Bots ein Level der [GRÖßTEN ENTSPANNUNG] erreichen können liegt es nun an euch, Teil der Arbeitseinheit auf Vacation Island zu werden. Also los, geht ARBEITEN in unserem neuen DLC, Vacation Simulator: Back to JOB.

Als Gig Associate habt ihr die großartige Gelegenheit, am Pool des Vacation Simulator zu arbeiten! Ärgert euch nicht, Menschen – Der Algorithmus ™ hat euch Gigbot an die Seite gestellt, den ihr als hilfreichen Partner auf eurer Reise ansehen solltet.

Unser Gig-Netzwerk bietet euch die Möglichkeit, verschiedene Bots zu treffen, die sich alle auf euch verlassen. Ihr Urlaub soll den [MAXIMALEN WERT] haben. Also müsst ihr kochen, beraten, unterhalten und alles tun, um einen 5-Sterne-Service zu bieten. Wir wissen, dass ihr euch zu benehmen wisst – und den Service erstrahlen lastst.

Vacation Simulator Back To JOB wird diesen Herbst kostenlos auf PlayStation VR verfügbar sein! Wir freuen uns darauf, mit euch zu arbeiten, Menschen!