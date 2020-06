Rayman Redemption: Fan-Remake kurz vor Release // Demo-Download

, das französische Männchen ohne Arme und Beine, hüpft seit vielen Jahren nur noch auf Mobiltelefonen herum. Eine Rückkehr auf PCs mit Windows 10 soll mitnoch in dieser Woche erfolgen – in Form eines Fan-Remakes des Originals von 1995. Der verantwortliche Fan nennt sichund hat bereits vor einigen Monaten eine Demo zu dem Jump and Run veröffentlicht. Die fertige Version soll ab Freitag, 19.6.2020, auf gamejolt.com zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen – sofern Ubisofts Anwälte nicht doch noch eingreifen. Schließlich handelt es sich beim 1992 vonentworfenen Rayman um das Firmenmaskottchen des französischen Entwicklers und Publishers.

Rayman Redemption soll nicht nur ein liebevolles und von Grund auf neu gestaltetes Remake sein, sondern einige neue Features enthalten. Neue Welten, neue Levels, ins Spiel integrierte Mini-Games und sammelbare Gegenstände sollen das simple Jump-and-Run-Prinzip des 25 Jahre alten Vorbilds um weiteren Spielspaß im Sinne des Fan-Entwicklers bereichern. Liebhaber des bunten Comic-Hüpfers sollten sich zumindest die Demo (siehe Link unten) schnellstmöglich sichern, bevor dem Fan-Projekt wie so vielen anderen zuvor ein Riegel vorgeschoben wird.