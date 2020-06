GG-Premium-Magazin 5 und 6/2020

Teaser Die aktuelle, 120 Seiten starke Doppel-Ausgabe unseres PDF-Magazins samt Editorial des GamersGlobal-Chefredakteurs sowie 30 „Fotos des Monats“ umfasst diesmal die Monate April und Mai.

Premium-User von GamersGlobal können sich ab sofort das neue Premium-Magazin herunterladen, bei dem es sich erneut um eine Doppelausgabe handelt. Nutzen könnt ihr dafür entweder diesen Direktlink oder den Link „Premium“, der sich in der Navigation links neben eurem Profilbild befindet und durch den ihr unter anderem zur Übersicht über alle bisher erschienenen Magazine geführt werdet.

Wie gewohnt, bietet euch das Magazin das Editorial des GamersGlobal-Chefredakteurs Jörg Langer sowie die dieses Mal 30 „Fotos des Monats“ mit jeweils kurzer Beschreibung. Den Abschluss bildet wie immer das „WortSpiel“, das dieses Mal jedoch nur den gewohnten Rubriknamen trägt.

Nachlesen könnt ihr im aktuellen Premium-PDF die Artikel, die wir im April und Mai 2020 veröffentlicht haben. Folglich erwarten euch auf den insgesamt 120 Seiten zahlreiche Inhalte wie zum Beispiel die Tests zu Gears Tactics, Final Fantasy 7 Remake, Trials of Mana, Xenoblade Chronicles - Definitive Edition, Song of Horror, The Shattering, Stellaris 2020, Fort Triumph oder auch Maneater. Bei den Previews hingegen könnt ihr euch die Artikel zu F1 2020, Beyond a Steel Sky, Crusader Kings 3, Crucible und Rock of Ages 3 - Make & Break durchlesen.

Neben dem Interview mit dem Chef von Revolution Soware (Beyond a Steel Sky), umfasst das jüngste PDF natürlich auch alle Kolumnen der vergangenen zwei Monate. Im Detail handelt es sich um einen Meinungsbeitrag von Dennis Hilla, zwei „Fränkel spielt verrückt“-Ausgaben sowie ebenfalls zwei Folgen der „Hengst-Chroniken“.

Das monatlich erscheinende GamersGlobal-Magazin ist nur einer von mehreren Premium-Vorteilen. Zu den weiteren über 20 Vorteilen eines Premium-Abonnements gehören unter anderem Werbefreiheit, die Stunde der Kritiker, die Jörgspielt-Rubrik, der Wochenschluss-Cast oder auch Audio-Feeds für die Reviews und Previews. Alle Abo-Inhalte sowie die Preise der verschiedenen Abos findet ihr zusammengefasst in dieser Übersicht.