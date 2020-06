Steam Sommerfestival mit vielen Demos und Livestreams gestartet

PC XOne PS4

Auf Steam hat das Spielefestival - Sommeredition begonnen, in dessen Rahmen bis zum 22. Juni um 19 Uhr diverse Demos zu neuen und anstehenden Spielen angeboten werden. Darüber hinaus finden während des Festivals Livechats, AMAs (Ask Me Anything) und Livestreams mit Entwicklern statt. Über die Termine dieser Events könnt ihr euch auf einer Übersichtsseite informieren.

Die angebotenen Demos werden übersichtlich nach Genres beziehungsweise Tags präsentiert, zusätzlich werden euch Demos zu solchen Titeln besonders hervorgehoben, die auf eurer Wunschliste stehen. Praktisch: Die Demos können mit einem Klick direkt von der Landingpage der Aktion aus installiert werden. Einige Probierversionen listen wir euch nachfolgend auf. Den Link zur Übersichtsseite findet ihr in den Quellenangaben: