PM: TOM CLANCY’S THE DIVISION® 2 ZWEITER 8-SPIELER-RAID OPERATION STAHLROSS AB DEM 30. JUNI SPIELBAR (Ubisoft News)

Düsseldorf,16.Juni2020– Ubisoft®gab heute bekannt, dass„Operation Stahlross“, der lang ersehnte zweite 8-Spieler-Raid in derTomClancy’sThe Division®Reihe, weltweit ab dem 30, Juni um 9 Uhr spielbar sein wird.TomClancy’sThe Division 2 ist auf der XboxOne-Gerätefamilie, einschließlich XboxOneX, PlayStation®4, Windows PC, und UPLAY+*, dem Abo-Service von Ubisoft sowie aufStadia, der cloudbasierten Gaming Plattform, spielbar.

Operation Stahlrossist ein kostenloses Inhaltsupdate für alle Besitzer vonTomClancy’sThe Division®2und derErweiterungDieWarlordsvonNew York. In diesem Raid betreten dieDivision AgenteneineGießerei, in der die TrueSonsneue Waffen herstellen, während sie einen Planausarbeiten,um ihreKontrolle über Washington D.C. wiederherstellenzukönnen. Für diese Herausforderung werden Teamwork und die Fähigkeiten selbst der erfahrensten Agenten auf die Probe gestellt.

Spieler, die durch das Spielen vonThe Division 2DieWarlordsvonNew YorkLevel 40 erreicht haben, können an diesem Raid teilnehmen. Spieler, die die Basisversion vonThe Division 2besitzen, können an der Level 30 Version von Operation Stahlross teilnehmen, die am 7. Juli veröffentlich wird.Operation Stahlross kann auf den Schwierigkeitsstufen „Normal“ und „Entdeckung“ gespielt werden. Der Entdeckungsmodus, der eine Spielersuche ermöglicht, wird zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt.

Basierend auf den wichtigsten Erkenntnissen aus dem ersten 8-Spieler-Raid des Spiels, "Operation Dunkle Stunden", gilt "Operation Stahlross" als die ultimative Herausforderung für die AgentenvonTheDivision 2. Mit neuen Rätseln und Mechaniken wird sichergestellt, dass Teamwork der Schlüssel zum Sieg sein wird.Operation Stahlross wird zum Nachdenken anregende Kämpfe gegen Feinde und Bosse beinhalten, bei denen Agenten dazu gebracht werden, zusammen mit ihren Teamkollegen die richtige Kampfmechanik und Strategie zu finden, um ihre Feinde zu besiegen.Der Raid wird die Spieler mit exklusivemLoot belohnen, wie etwa:

Rennen zum World First kehrt zurück

Zusätzlich zum zweiten 8-Spieler-Raid, kehrt derRennen zum World First Wettkampfzurück. Das erste Team auf jeder Plattform, welches Operation Stahlross nach dem Start abschließt, wird für immer im Spiel verewigt, indem dasTeambildunddie Spielernamenin einem Porträt im Weißen Haus in The Division 2 für alle Spieler zu sehen sein werden.

Neben der Wiederkehr des Rennens zum World First, kommen auch die Twitch Drops wieder, die Zuschauern von ausgewählten Partner-Streamern des Raidsdas Erhalten von Drops ermöglichen. Twitch Drops werden im Zeitraum vom 30. Juni 17 Uhr bis zum 2. Juli 14 Uhr zur Verfügung stehen.

Led by Massive Entertainment in collaboration with seven other studios around theworld,*Tom Clancy’s The Division 2 is the next evolution in the open world online shooter RPG genre that the first game helped establish. Set seven months after the first game, Tom Clancy's The Division 2 brings players into a fractured and collapsing Washington, D.C. As veteran Division agents, players are the last hope against the complete fall of society as enemy factions vie for control of the city. If Washington, D.C. is lost, the entire nation falls. Building upon more than two years of listening to and learnings from the Division community, Tom Clancy's The Division 2 will offer a substantial campaign that organically flows into a robust endgame, to create a cohesive and meaningful experience for all types of players, helping players emphasize their freedom to make strategic choices and hone their own approach.

*Associate studios are Ubisoft Reflections, Red Storm, Annecy,Leamington, Shanghai, Bucharest and Sofia.