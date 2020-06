PM: Grounded: Spiele die Demo jetzt mit den Xbox Insidern (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Vom 16. Juni bis zum 22. Juni spielst Du die Demo zu Grounded im Rahmen des Xbox Insider-Programms und Steam Game Festivals. Registrierte Xbox Insider erhalten Zugang zur Testversion des von Obsidian Games entwickelten Survival-Abenteuers für Xbox One über das Xbox Insider Hub. Bist Du kein registriertes Mitglied, kannst Du dieselbe Einzelspieler-Demo aber auch via Steam im Zuge des Steam Game Festivals erkunden. Wappne Dich für das Abenteuer von Grounded in einer malerischen, aber auch gefährlichen Welt!

Die Demo führt Dich in die Einzelspieler-Kampagne von Grounded. Direkt nach der Erschaffung Deines Charakters findest Du Dich inmitten eines Hinterhofes bei Sonnenaufgang wieder – doch Du bist geschrumpft und nur einen Zentimeter groß! Schnell stellst Du fest, dass jede Menge Gefahren Deinen kleinen Helden bedrohen. Im Laufe eines Spieltages stellst Du Werkzeuge und Waffen her, baust Verteidigungsanlagen und überwindest unterschiedlichste Herausforderungen. Im Rahmen der zeitlich begrenzten Demo erkundest Du den Hinterhof so oft Du willst – ein Neustart ist jederzeit möglich.

Aber auch für Mitglieder des Xbox Game Pass ist der Schrumpf-Spaß von Grounded nicht mehr weit entfernt. Ab dem 28. Juli ist Grounded als Xbox Game Preview im Xbox Game Pass Ultimate sowie bei Steam Early Access verfügbar.

