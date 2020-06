Grounded: Demo des Survival-Spiels auf Steam und im Xbox Insider Hub

PC XOne Xbox X

Könnt ihr euch noch an den Film Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft aus dem Jahr 1989 erinnern? Rick Moranis spielt in dem Disney-Klassiker einen zerstreuten Erfinder, der versehentlich seine Kinder auf die Größe einer Bleistiftspitze schrumpfen lässt. Durch einen unglücklichen Zufall gelangen diese in den Garten... für die Winzlinge ein Dschungel der Gefahren.

In Grounded übernehmt ihr die Rolle eines ähnlich geschrumpften Kindes, erforscht solo oder im Koop-Modus die Welt und übersteht allerlei Gefahren. Klassische Survival-Elemente wie Crafting und den Bau eigener Verteidigungsanlagen, beispielsweise gegen gefährliche Ameisen, gibt es inklusive.

Seit dem 16. Juni steht euch auf Steam sowie im Rahmen des sogenannten Xbox-Insider-Programms die Demo-Version zu Grounded kostenfrei zur Verfügung. Letzteres unter der Voraussetzung, dass ihr eine Xbox One euer Eigen nennt und sowie die App Xbox Insider Hub installiert habt. Über diese könnt ihr regelmäßig neue Features, Spiele und Apps testen. Grounded-Entwickler Obsidian Games erhofft sich auf diesem Wege noch ein letztes, aufschlussreiches Spieler-Feedback für den Feinschliff. Am 28. Juli wird Grounded als Preview im Xbox Game Pass auftauchen sowie bei Steam als Early Access.