PM: Carrion erscheint diesen Sommer auch für Nintendo Switch – zusammen mit der Fassung für Xbox One & PC (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Carrion erscheint diesen Sommer auch für Nintendo Switch – zusammen mit der Fassung für Xbox One & PC

Phobia Game Studio und Devolver Digital haben gemeinsam angekündigt, dass das beunruhigend heftige Reverse-Horror-Spiel Carrion neben Xbox One und PC auch auf Nintendo Switch erscheinen wird, wenn es diesen Sommer auf den Markt kommt. Switch-Besitzer werden Carrion in physischer, angenehm tentakelfreier Form am selben Tag, an dem Carrion seinen unheiligen digitalen Zorn im Nintendo eShop entfesselt, über Special Reserve Games vorbestellen können.

Carrion für Switch – Teaser-Video:

Das Veröffentlichungsdatum von Carrion wird demnächst bekannt gegeben, behaltet für weitere Informationen die eingehenden Übertragungen auf @devolverdigital und @specialreserves im Auge, und schaltet beim bevorstehenden 2020 Devolver Direct Showcase ein, um etwas wirklich krasses zu sehen.