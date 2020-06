PM: Remothered: Broken Porcelain terrorisiert Spieler diesen Sommer auf PS4 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Ashmann Inn öffnet seine Türen für neue und wiederkehrende Fans der Remothered-Serie und jeder ist eingeladen, die große Eröffnung am 25. August 2020 auf PlayStation 4 zu feiern!

Stormind Games und Darril Arts haben sie erneut zusammengetan, um die Remothered-Formel neu aufleben zu lassen – mit vielen Willkommen Veränderungen. Dank überarbeiteten Visuals und Sounddesign ist das Ashmann Inn noch realistischer und einnehmender als alle anderen Locations bisher. Diese Verbesserungen haben es uns auch ermöglicht, Realtime Cinematics einzuführen, um euch noch tiefer die Geschichte voller Action zu ziehen.

Das Gameplay von Remothered hat im Kern ebenso viele Verbesserungen erfahren. Wenn die Spieler die Protagonistin Jennifer kontrollieren, können sie mit neuen Kräften forschen, ein komplett überarbeitetes Stealth- und Deckungssystem verwenden und ein neues Crafting-System erforschen, das das Überleben im Survival-Horror hervorhebt.

Remothered: Broken Porcelain ist der perfekte Punkt, um als neuer Fan das Franchise zu erforschen. Aber auch toll für erfahrene Spieler, die noch mehr über die Geschehnisse und Charaktere des ersten Spiels, Remothered: Tormented Fathers, wissen wollen.

Für alle, die mit dem Franchise nicht vertraut sind oder nur eine Auffrischung der Ereignisse des ersten Spiels wollen, hier eine kurze Zusammenfassung: Remothered ist ein Third-Person-Survival-Horror-Spiel, das eine tiefe, verdrehte Geschichte hat, bei der die Spieler über den Tellerrand hinaus denken müssen, um den Horror zu überleben. Eine investigative Denkweise schadet nicht, um die Geschichten und Geheimnisse zu entschlüsseln, die sich unter der Oberfläche verstecken.

Im ersten Spiel, Remothered: Tormented Fathers, folgten die Spieler Rosemary Reed, einer 35-jährigen Frau, die einen Notar im Ruhestand mit dem Namen Dr. Felton aufgesucht hat. Dieser Mann ist von einer mysteriösen Krankheit betroffen. Während des Spiels werden die Spieler erkennen, dass Rosemarys wahre Absicht darin besteht, den Zusammenhang zwischen dem Verschwinden eines Mädchens (Celeste) und einem Massaker aufzudecken. Sie merkt schnell, dass Dr. Felton und seine Frau Arianna das Geheimnis des Verschwindens, Celestes wahre Identität und ihre Verbindung zu einem fanatischen Kult von Nonnen im Kloster vertuschen.

Die leidenschaftlichen Fans von Remothered haben in den letzten zwei Jahren alle Trailer, Zwischensequenzen, Charakterdialoge und versteckte Geheimnisse durchgesehen, um das Rätsel zu lösen. Broken Porcelain wird viele Antworten einbringen – aber auch zahlreiche Fragen aufwerfen. Da dieses Spiel keine direkte Fortsetzung ist und stattdessen an mehreren Punkten in der Timeline stattfindet, ist es egal, mit welchem Game ihr beginnt. Serien-Veteranen werden allerdings einige bekannte Gesichter erkennen und zusätzliche Überraschungen genießen können!

Auf dem Handlungsbogen des Vorgängers aufbauend, folgt ihr Rosemary Reed in Broken Porcelain auf ihrer Suche nach Celeste, die sie zum Ashmann Inn führt. Die Spieler wechseln zwischen Rosemarys Ermittlungen und der Kontrolle der neuen Protagonistin Jennifer, einer jungen Bewohnerin des Ashmann Inn. Nachdem ihre Freundin Linn, ein weiterer Neuankömmling im Gasthaus, verschwunden ist, muss Jen das Herrenhaus untersuchen und dabei den tödlichen Stalkern aus dem Weg gehen – wenn möglich!

Remothered: Broken Porcelain entwickelt sich zu der Genre-bestimmenden Erfahrung, die es sich auch vorgestellt hat. Alte und neue Fans können den Horror am 25. August 2020 selbst erleben, sobald es auf PS4 erscheint.