The Last of Us 2: Barrierefreiheitsfunktionen & Schwierigkeitsgrade vorgestellt

Sony hat heute eine umfangreiche Beschreibung der Barrierefreiheitsfunktionen für The Last of Us - Part 2 (im Test+) veröffentlicht. So bauen diese Funktionen auf das System auf, das Naughty Dog bereits für Uncharted 4 - A Thief's End entwickelt hatte. Über 60 verschiedene Einstellungen können vorgenommen werden, so dass es möglich ist den Titel zu spielen, auch wenn ihr, zum Beispiel in eurer Feinmotorik und Hörvermögen, eingeschränkt seid.

Viele der Funktionen sind dabei so konzeptioniert, dass sie direkt ineinandergreifen. Drei Barrierefreiheit-Voreinstellungen sind bereits implementiert, in denen sämtliche empfohlenen Einstellungen für barrierefreies Sehen, barrierefreies Hören sowie barrierefreie Motorik vorkonfiguriert sind. Natürlich können diese noch weiter verfeinert und euren Bedürfnissen nach angepasst werden.

Unterteilt ist das System in:

Alternative Steuerung - Die Steuerung kann vollständig angepasst werden.

Vergrößerung und visuelle Hilfen - Größe, Farbe und Kontrast des HUD kann präzise angepasst werden, auch eine Bildschirmlupe ist vorhanden.

Spielübelkeit - Optionen, mit denen ihr die Kamera-Erschütterung, die Bewegungsunschärfe, die Kameraverfolgungsdistanz und das Sichtfeld anpassen könnt.

Navigation und Überquerungen - Diverse Navigationshilfen, wie zum Beispiel ein verbesserter Lauschmodus für die Suche nach Gegnern oder das Überspringen von Rätseln.

Sprachausgabe und Audiohinweise - Visuell angezeigte Informationen können durch Töne und Controller-Vibration wiedergegeben werden.

Kampf-Barrierefreiheit - Vereinfachungen bezüglich des Schleichens oder eine Zeitlupenfunktion für das Anvisieren von Gegnern.

HUD - Informationen, die per Audioausgabe vermittelt werden, können visuell dargestellt werden.

Untertitel - Zahlreiche Einstellmöglichkeiten, wie zum Beispiel Richtungspfeile für Sprecher, welche sich außerhalb des Bildschirms bewegen.

Schwierigkeitsgrad - Fünf Schwierigkeitsgrade von „Sehr leicht“ bis „Survivor“, welche noch individuell angepasst werden können.

Eine detaillierte Auflistung aller Funktionen, inklusive Bildern und Beispiel-Videos, könnt ihr der Pressemitteilung unterhalb dieser News entnehmen.