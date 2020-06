Paradise Lost: Trailer zur Spielwelt des Alternate-History-Adventures

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Entwickler PolyAmorous hat in einem Trailer das Setting seines kommenden Story-Adventures Paradise Lost vorgestellt. Paradise Lost spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der die Nazis 1960 Europa mit Atombomben zu unbewohnbaren Ödland gebombt haben, um die vorrückende Sowjetarmee aufzuhalten.

Die Handlung des Adventures setzt 1980 ein. Als der zwölfjährige Junge Szymon betretet ihr einen unterirdischen Komplex vor Krakau. In den Bunkern wollten die Nazis ihre Rückkehr an die Oberfläche abwarten, doch die Anlage scheint verlassen. Im Spiel werdet ihr herausfinden, was in den Tiefen geschehen ist und warum es Szymon an diesen Ort zieht.

Paradise Lost erscheint 2020 für PC, Xbox One, PS4 und die Nextgen-Konsolen.