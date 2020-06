Star Wars - Squadrons: Details & Trailer zum Weltraumspiel // Auch für VR

PC XOne PS4

Vor wenigen Tagen zeigte sich durch einen sogenannten Leak, dass Electronic Arts an einem neuen Star Wars-Spiel arbeitet. Kurz nach dieser Preisgabe twitterte das Unternehmen, dass der Titel am heutigen Montag mittels Trailer angekündigt wird.

Das entsprechende, etwa zwei Minuten lange Video könnt ihr euch unter diesen Zeilen anschauen. Präsentiert werden euch zahlreiche Szenen aus dem Star Wars - Squadrons getauften Weltraumspiel. Wie nicht unüblich in solchen Fällen, ist allerdings kein Gameplay zu sehen. Weitere Impressionen bietet euch unsere Galerie.

Für PC und Konsolen // Auch für VR

Verfügbar ist Star Wars - Squadrons voraussichtlich ab dem 2. Oktober 2020 zum Preis von 39,99 Euro für PC (Steam, Origin und Epic Games Store) und Konsolen (PlayStation 4 und Xbox One). Wer möchte, kann zudem auf der Sony-Konsole und in der PC-Fassung in den VR-Modus eintauchen, darüber hinaus wird Crossplay unterstützt. Bei Bedarf, könnt ihr den Titel bereits vorbestellen.

Mit den Worten von Electronic Arts erwarten euch mit Star Wars - Squadrons immersive Weltraumkämpfe in der First-Person-Ansicht. Neben „monumentalen“ Flottenschlachten oder auch 5-gegen-5-Gefechten (Online-Koop und -PvP) soll euch eine „originelle“ Story geboten werden, die zeitlich während der letzten Tage des Galaktischen Imperiums und dem Aufstieg der Neuen Republik angesiedelt ist (und somit nach den Ereignissen in Star Wars - Die Rückkehr der Jedi-Ritter stattfindet).

Infos zu Gameplay und Anpassungen

Im kommenden Weltraumspiel verpflichtet ihr euch als Sternenjägerpiloten und könnt die Sternenjäger beider Fraktionen steuern (zum Beispiel X-Flügler und TIE-Jäger). Bevor ihr eine dynamische Schlacht beginnt, könnt ihr mit eurem Geschwader euer Vorgehen planen. Electronic Arts schreibt dazu:

Die Spieler nehmen an strategischen 5v5-Mehrspieler-Weltraumschlachten mit dem Ziel teil, das gegnerische Flaggschiff in Flottenschlachten zu zerstören, und werden den Rausch des Ego-Mehrspielerkampfes spüren, wenn sie mit ihrem Geschwader daran arbeiten, in Dogfights so viele Gegner wie möglich zu eliminieren. Die Piloten werden als Team triumphieren, indem sie die Zusammensetzung ihrer Geschwader an ihren Spielstil anpassen, ihre Gegner vernichten und Ziele an bekannten und noch nie zuvor gesehenen Orten erreichen, darunter der Gasriese Yavin Prime und der verwüstete Mond Galitan.

Umfassen wird Star Wars - Squadrons auch „reichhaltige kosmetische und Gameplay-Anpassungsoptionen mit Belohnungen und Boni“, die „ausschließlich durch das Gameplay verdient werden“. Steigt ihr im Rang auf, erhaltet ihr zum Beispiel Komponenten für eurer Raumschiff, wie Waffen, Triebwerke und Schilde. Hinsichtlich des Aussehens eures Vehikels könnt ihr dessen Cockpit und das Äußere gestalten, und auch das Aussehen der Spielfigur kann individuell verändert werden.

Auch mit Einzelspieler-Story

Jene unter euch, die Solo-Erlebnisse bevorzugen, sollen mit dem neuen EA-Titel ebenfalls etwas anfangen können. Die Ereignisse der entsprechenden Singleplayer-Geschichte thematisieren die Schlacht von Endor, in deren Verlauf die Rebellenallianz den zweiten Todesstern zerstört. Ob der Singleplayer-Modus tatsächlich eine vollwertige Spielerfahrung bietet, wird sich zeigen. Mit den Worten von Electronic Arts soll euch unter anderem eine „authentische Geschichte“ erwarten: