The Last of Us Part 2: Gewinnspiel zur exklusiven Ellie Edition

Teaser Macht mit und gewinnt die Sonderedition mit Spiel, Ellie-Statue, Rucksack, Vynil-Soundtrack und mehr.

The Last of Us - Part 2 hat in unserem Test gezeigt: Naughty Dog liefert ein echtes Brett. Sony hat mit der Ellie Edition des emotionalen Survival-Abenteuers zudem eine sehr umfangreiche Sonder-Edition im Angebot. Sie enthält:

Spiel im Steelbook mit Ellie-Motiv

Replica von Ellies Rucksack

Ellie-Statue (ca. 30cm)

Replica von Ellies Armband

Soundtrack auf Vinyl

Digitaler Soundtrack

48-seitiges Mini-Artbook (physisch und digital)

Kunstdruck und Dankesbrief

Aufnäher mit The-Last-Of-Us-Part-2-Logo

6 Pins

5 Sticker

Dynamisches PS4-Thema

6 PSN-Avatare

Diese Edition verlosen wir in Zusammenarbeit mit Sony Computer Entertainment Deutschland.

Die Teilnahmeregeln:

Ihr müsst registrierte GamersGlobal-User sein (hier geht's ggf. zur Registrierung)

Ihr schreibt einen Kommentar unter dieser News mit der Begründung, wieso gerade ihr die Ellie Edition gewinnen wollt. Erzählt uns, was ihr damit machen würdet o.ä.

Der Preis wird an die im GG-Profil angegebene Adresse verschickt! Keine Adresse = Pech gehabt. Der Preis wird nicht von uns versendet, sondern von Sony oder einer von Sony beauftragten Agentur. Zu diesem Zweck werden wir die Adresse des Gewinners (und nur von diesem) weitergeben. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch ausdrücklich damit einverstanden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Teilnahmeschluss ist Montag, der 29.6.2020.

Um teilzunehmen, schildert uns einfach als eingeloggter User per Comment, welches eures bisheriges Lieblingsspiel von Naughty Dog ist, und weshalb.

Viel Erfolg!