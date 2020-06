PM: The Last Spell – Taktik-RPG feiert das Steam Game Festival mit spielbarer Demo (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Rettung der Menschheit als spielbare Demo: Taktik-RPG The Last Spell entführt euch in monsterverseuchte Nebel

– Neuer Trailer zeigt den agilen Kampf gegen überwältigend starke Feindesschwärme –

PARIS – 15. Juni 2020 – Publisher The Arcade Crew und Entwickler CCCP gaben heute ihre Zusammenarbeit zur Unterstützung von The Last Spell bekannt, einem arcade-artigen Kampf zur Rettung der Menschheit auf dem PC. Das Spiel kombiniert taktische RPG-Kämpfe mit Rogue-Lite-Elementen. Zur Feier der Ankündigung heißt die allererste Demo von The Last Spell, als Teil des Steam Game Festivals, das morgen beginnt und bis zum 22. Juni stattfinden wird, wagemutige Strategen auf dem Schlachtfeld willkommen.

The Last Spell fordert euch heraus, einen zutiefst belohnenden Kampf zu meistern, indem ihr einen Trupp abgehärteter Helden anführt, die den letzten verbliebenen Zufluchtsort der Welt verteidigen. Angesichts von Horden unerbittlicher Monster, die aus einem mysteriösen, die Welt umhüllenden, giftigen Nebel angreifen, müssen die Kommandeure jeden Krieger strategisch einsetzen, um brutale Angriffe auf ihr Heiligtum zu überleben. Gleichzeitig müssen die Gebäude hinter den Linien weiter ausgebaut und die Verteidigung verbessert werden. Im neuen Trailer von The Last Spell werdet ihr Zeuge des gewaltigen Ausmaßes der bevorstehenden Kämpfe

Eure Gruppen sind nicht durch Klassen eingeschränkt, was euch weitreichende Kontrolle beim Ausbau unaufhaltsamer Kämpfer, durch vielseitige Waffen, Extras und Fähigkeiten bietet. Die Action von The Last Spell bleibt trotz der tiefgehenden Gruppenverwaltung und -optimierung stets flott. Krieger können sich darauf konzentrieren, die endlos auftauchenden Feinde zu erschlagen, anstatt sich in Tabellenkalkulationen oder Erzählbänden zu verlieren.

Es ist schwierig, die Flut der verschiedenen Feinde von The Last Spell zu überleben, aber die Herausforderung fühlt sich nie ungerecht oder gar unüberwindbar an, und ein starkes Gefühl des Fortschritts verhindert, dass sich eine Niederlage jemals wie ein Misserfolg anfühlt. Sollte eine Gruppe den höllischen Kreaturen des Nebels erliegen, dauert der Sprung in eine neue Runde nur Sekunden, und man kehrt direkt mit einem besseren Verständnis dafür, wie man vergangene Fehler vermeidet, an die Frontlinien zurück. Jede Runde bringt neue Herausforderungen mit prozedural-generierten Feindeswellen, sowie verschiedenen Waffen und Ausrüstungen, sodass sich The Last Spell wie ein echter Härtetest für die Anpassungs- und Überwindungsfähigkeit eines jeden Strategen anfühlt.

Um die überall umherwimmelnden Biester von The Last Spell stets im Auge zu behalten, sollten man es sich im Umkreis des offiziellen Zufluchtsorts des Spiels bequem machen, die neuesten Informationen in CCCPs Discord verfolgen und einen Präventivschlag auf die Follow-Buttons von @TheArcadeCrew , @deadingames und @LeCCCP auf Twitter durchführen.

Über The Arcade Crew

The Arcade Crew hat ihren Sitz in Paris als eigenständige Abteilung von Dotemu. Der Boutique-Publisher widmet sich der Produktion und Veröffentlichung fantastischer Originalspiele mit Retro-Feeling – erschaffen von kleinen Kreativteams. Die Crew ist begeistert, neue Talente zu entdecken und zu unterstützen und eine echte Community rund um klassisch inspirierte Titel zu schaffen. Über https://www.thearcadecrew.com/ kann man Kontakt aufnehmen – außerdem ist der Entwickler als @thearcadecrew auf Twitter.

Über CCCP

Das 2005 gegründete CCCP ist ein französisches Studio mit fast 20 Entwicklern, die eine Leidenschaft für erstklassige Rollen- und Managementspiele verbindet. Als Entwickler von Original-IPs, darunter das rasante taktische RPG The Last Spell und der gefeierte Survival-Management-Simulator Dead in Vinland, sowie von Vertragsarbeiten hat es sich CCCP zum Ziel gesetzt, tiefe, herausfordernde Einzelspieler-Erlebnisse zu schaffen, die eine Fülle von Inhalten mit einem befriedigendes Erfolgserlebnis verbinden.