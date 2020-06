Windjammers 2: Steam-Demo bis 22. Juni verfügbar // Trailer

PC Switch

Entwickler und Publisher DotEmu arbeitet aktuell mit Windjammers 2 an einer Fortsetzung zum Arcade-Multiplayer-Hit Windjammmers (Check zum PS4-Port). Wie im Vorgänger versucht ihr im sportlichen Duell eine Frisbee-Scheibe am Gegner vorbei in dessen Tor zu schleudern. Im Zuge des Steam Game Festivals wird im Verlauf des heutigen Tages eine Demo zu Windjammers 2 veröffentlicht, die ihr bis zum 22. Juni via Steam spielen könnt.

Die Demo wird sowohl über lokalen als auch Online-Multiplayer verfügen. Ein neuer Trailer gibt euch einen Eindruck vom hohen Tempo und dem Zeichentrick-Look des Funsport-Titels.

Windjammers 2 erscheint 2020 für Nintendo Switch und PC.