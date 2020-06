PM: Windjammers 2 präsentiert spielbare PC-Demo zum Steam Game Festival – Trailer veröffentlicht (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Windjammers 2 als Teil des Steam Game Festivals bequem von zu Hause aus spielbar – eine neue Demo macht’s möglich

– Nachfolger das Arcade-Klassikers rund um die fliegenden Scheiben demnächst für eine begrenzte Zeit anspielbar –

PARIS – 15. Juni 2020 – Nach der lang erwarteten und von der Kritik gefeierten Veröffentlichung von Streets of Rage 4 wird der Publisher und Entwickler Dotemu morgen im Rahmen des Steam Game Festivals eine Windjammers 2-Demo veröffentlichen, die eine lokale Version des Spiels und einen Online-Mehrspieler-Modus bietet. Dieser lang erwartete Nachfolger des klassischen Arcade-Wettkampf-Kultklassikers wird dann von morgen bis zum 22. Juni zu Kopf-an-Kopf-Duellen herausfordern.

Ein Trailer, der das rasante Tempo des Hin- und Hers von Windjammer 2 zeigt, wurde ebenfalls veröffentlicht. Dieses Gameplay zeigt eine prägnante Momentaufnahme des herrlich animierten Flairs hinter jedem Move, jedem geschwungenen Schuss und jeder Spezialbewegung, die stark genug ist, um die Rivalen in ihr eigenes Tor zu drängen. Dazu passenden gibt es einen neuen Trailer, der einen Blick auf das riesige Spektakel bietet:

Das schnelle und intensive Gameplay von Windjammers 2 passt perfekt zum Sommer. Spielmechaniken mit Tiefgang fordern diejenigen, die eine neue Sportart perfekt beherrschen wollen, gleichzeitig eignet es sich perfekt für Spieleabende mit entspannt und freundschaftlich ausgetragenen Rivalitäten. Also schon mal den Wurfarm aufwärmen und dann die Demo herunterladen.

Noch mehr Details zu Windjammers 2 gibt es auf der offizielle Website und via @Windjammers und @Dotemu auf Twitter.

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Jedem Spieler Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap, der Mitentwicklung von Windjammers 1 und 2, einige Spiele der Ys-Serie und mehr.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielern zu geben.