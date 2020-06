Zum Umzug der Redaktion: GG-Daumendrücker und Salmdorf-Rückblick

Mit dem Segen der Redaktion kehrt der (nicht ganz ernst gemeinte) „GG-Daumendrücker“ zurück! Der Grund dafür ist, dass für GamersGlobal in Kürze ein gänzlich neues Kapitel beginnt: Am kommenden Samstag, den 20. Juni, zieht die Redaktion in neue Büroräume. Nachdem über zehn Jahre in Salmdorf gearbeitet wurde – inklusive eines Umzugs im gleichen Gebäude –, befindet sich der „irdische Schwerpunkt“ ab dem 1. Juli in der etwa 6.700 Einwohner zählenden Gemeinde Putzbrunn (offizielle Website, Google-Map, Wikipedia-Artikel).

Durch den Einsatz der Community dürften der Umzug und dessen Begleiterscheinungen (Miettransporter, Renovierung und dergleichen) sowohl finanziell als auch durch die physische Unterstützung in Person mehrerer Helfer zu stemmen sein.

Auf der verlinkten Mini-Website könnt ihr ab sofort symbolisch eure virtuellen Daumen dafür drücken, dass sowohl der Umzug an sich – mit allem, was dazugehört – als auch der Start in den neuen Räumen reibungslos verläuft (Stichwort Internetzugang).

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist schlicht, auf den abgebildeten Daumen zu klicken/drücken. Eine Beschränkung pro Teilnehmer oder hinsichtlich der Anzahl der Klicks gibt es nicht.

Seinen ersten Einsatz hatte der GG-Daumendrücker im März 2019. Seinerzeit wurden zahlreiche Neuerungen auf GamersGlobal eingeführt, wie zum Beispiel das Fairness-Abos, angepasste Abopreise oder die Abschaltung anonymer Kommentare. Insgesamt kamen damals in einem kurzen Zeitraum knapp 21.000 gedrückte Daumen zusammen.

Retrospektive: Schön wars in Salmdorf!

In den vergangenen fast 11 Jahren waren die Büros in Salmdorf der physische Mittelpunkt von GamersGlobal. Viele tausend Mal – wer versucht sich an einer groben Berechnung? – wurden die Eingangstür auf- und abgeschlossen, die Rechner hoch- und runtergefahren, das Licht ein- und ausgeschaltet, Telefonhörer abgenommen und aufgelegt oder auch Bürostühle hin und her geschoben sowie Kaffeemaschine und Geschirrspülmaschine eingeschaltet. In den kommenden Tagen wird all dies und noch vieles mehr zum letzten Mal gemacht ... bis es am neuen Standort von vorn beginnt.

Neben den vielen tausend Stunden Arbeit gab es immer wieder auch interessante, witzige und/oder aufschlussreiche Ereignisse, in denen andere Themen im Vordergrund standen. Als gute Beispiele dafür dienen die Weihnachtsfeiern und Grillfeste, bei denen nicht „nur“ GG-Mitarbeiter und -User „in echt“ aufeinandertrafen und die nicht selten bis in die tiefe Nacht hinein andauerten, sondern bei denen auch für das leibliche Wohl in vielfältiger Form gesorgt war. Anders formuliert: Der Tisch im Eingangsbereich – der als Buffet diente – bog sich unter der Last der Leckereien, das Grillgut der User-Grillmeister ist sinnbildlich noch heute in vielen Gaumen präsent (Aussage eines Augenzeugen).

Zur Einnerung an die Salmdorfer Zeit sind nachfolgend jene Grillfeste und Weihnachtsfeiern verlinkt, zu denen Inhalte erstellt worden sind. Wenn die Chroniken stimmen, fanden in Salmdorf insgesamt drei Grillfeste und drei Weihnachtsfeiern statt, wodurch diese Events getrost als Tradition bezeichnet werden können:

Hin und wieder fanden auch einzelne User ihren Weg nach Salmdorf. Sei es für Einblicke in den Redaktionsalltag, dem Mitwirken bei selbigem oder „einfach nur so“. Die lebensgroße Batman-Figur im Eingangsbereich diente – verständlicherweise – nicht selten als Foto-Motiv. Nicht zu allen Besuchen existiert Dokumentationsmaterial, weshalb die Verlinkungen nur eine Auswahl darstellen:

Neben Besuchen von Entwicklern, die uns ihre Spiele vorstellten, wurden die Büros in Salmdorf vor allem in der jüngeren Vergangenheit auch als Schauplatz unserer Twitch-Streams genutzt, wie zum Beispiel das Twitch-Event mit Community-Fokus zu 10 Jahren GamersGlobal, jenes zum Ende des Jahres 2017 oder auch der Livestream zu den Spielen 2020 zeigen.

Den wohl – im wahrsten Sinne des Wortes – besten Blick in die bald ehemaligen Redaktionsräume dürfte die siebenteilige, sehenswerte Dokumentation „Die Redaktion“ aus dem Jahr 2016 bieten. In den einzelnen Folgen, die Titel wie „Der einsame Kritiker“, „Die Vertretungsstunde“ oder „Video-Flut & Geheimrezept“ tragen, erhaltet ihr nicht nur umfangreiche Einblicke in den Alltag der Redakteure, sondern natürlich auch von deren Wirkungsstätten. Seien es die Büros des Chefredakteurs, der Schneideraum samt Greenscreen oder die Arbeitsplätze der Redakteure:

Verheimlicht werden darf nicht, dass in Salmdorf auch – wie kann es formuliert werden – „rätselhafte“ Dinge vorgefallen sind, die bis heute nicht gänzlich plausibel erklärt werden können und von denen man sich hinter vorgehaltener Hand (ihr wisst schon, Quellenschutz) und mit wachsamen Blick erzählt, dass diese die redaktionellen Räume nicht hätten verlassen dürfen. Aber wir alle kennen die wahren Strippenzieher für diese Peinigung ...

Abschließend sind zwei elementar wichtige Fragen zu klären: