Evil Genius 2: Gameplay-Trailer zur Schurken-Strategie

PC

Im Zuge der PC Gaming Show am 13. Juni 2020 zeigte Entwickler Rebellion einen neuen Gameplay-Trailer zum Strategie-Titel Evil Genius 2. In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Bösewichts vom Kaliber eines James-Bond-Gegenspielers – oder in Anbetracht des Humors des Spiels doch eher vom Kaliber eines Dr. Evil.

Der Trailer zeigt euch in sieben einfachen Schritten den Weg zur Weltherrschaft. Zuerst graben eure Handlanger ähnlich wie in Dungeon Keeper Räume für eure Basis. Nach und nach baut ihr Einrichtungen, trainiert Handlanger, werbt besonders gefährliche Schergen an und schaltet Geheimagenten aus, die sich bei euch einschleichen. Ist erstmal die Superwaffe gebaut, ist die Weltherrschaft nahe. Evil Genius 2 erscheint 2020 auf Steam.