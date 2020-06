PC XOne PS4

Mit dem letzten Update wurde die Wertung der PC Games hinzugefügt.

In unserem Noten-Vergleich zu Desperados 3 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Desperados 3

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players 85

v. 100 Desperados 3 knüpft nahtlos an die Qualität von Shadow Tactics an. Es macht einfach Spaß, sich mit List und Tücke, Colts und Bärenfallen durch die wunderschön illustrierten Areale zu kämpfen Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 88

v. 100 Während Commandos 2 HD schnell in harte Arbeit ausartet und nur eng definierte Lösungswege anbietet, spendiert mir Desperados 3 viel mehr Taktiken und Vorgehensweisen. [...] Desperados 3 ist einfach umwerfend inszeniert: Die Western-Atmosphäre ist zum Schneiden dicht. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

9

v.10 Desperados 3 stellt vielleicht keinen Quantensprung dar, spielt sich aber dafür wunderbar rund. Von den liebevoll designten Levels über die sympathischen Helden bis hin zu den vielfältigen Lösungswegen hatte ich von Anfang bis Ende richtig Spaß mit Coopers Rachefeldzug Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 7.5

v. 10 Der Wilde Westen aus München hätte ohne viel Mühe so viel mehr werden können. [...] Somit wird Desperados 3, wie die beiden Vorgänger auch, ein brav inszeniertes Schleich-Spiel, das zwar in den Grunddisziplinen solide gestaltet ist, dem es aber an Pfiff und Originalität mangelt.

Durchschnittswertung 8.5 *Zuletzt überprüft: 16.06.2020, 11:20 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.