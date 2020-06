PM: Days of Play: Diese Add on’s solltet ihr nicht verpassen (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Jede Menge starke Spiele zum absoluten Schnäppchenpreis: Während der Days of Play im PlayStation Store könnt ihr euch vom 3. bis zum 17. Juni Mega-Rabatte von bis zu 85% auf absolute Top-Titel sichern. Zum Beispiel auch auf Add-ons und Zusatzinhalte für eure Lieblingsspiele.

Die Sims 4 – Werde berühmt

Promistatus für deine Sims: In der Erweiterung Die Sims 4 – Werde berühmt verhelft ihr euren Spielfiguren zu einer schillernden Karriere als Filmstar und erlebt die schönsten Momente in Livestreams. Als Schauspieler oder Schauspielerin kassiert ihr mit dicken Werbeverträgen ab, ergattert die Hauptrolle in einer Fernsehserie und genießt Ruhm und Ehre in eurer eigenen Villa im Mirage Park. Wenn ihr weniger auf das Leben im Rampenlicht steht, sondern mehr auf Haustiere oder Freunde, da haben wir auch was für euch. Weitere sieben Add-ons, wie „An die Uni“, „Großstadtleben“ oder „Zeit für Freunde“ sind ebenfalls mit fetten Rabatten im Store zu finden. Am besten schaut ihr euch auf der Übersichtsseite in Ruhe mal um.

Die Sims 4 -Werde berühmt

Genre: Simulation

Preis: 39,99€ -> 9,99€

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Jede Menge Quests, Raids, Prüfungen und Dungeon-Herausforderungen: Die riesige Erweiterung Final Fantasy XIV: Shadowbringers bereichert das geniale Online-RPG mit frischen Inhalten. So könnt ihr beispielsweise die neuen Jobs Revolverklinge und Tänzer erlernen oder bislang unentdeckte Gebiete erkunden. Die beiden ersten Erweiterungen „Heavensward“ und „Stormblood“ sind übrigens gleich mit enthalten. Habt ihr vielleicht eine längere Spielpause gemacht, könnt ihr das spannende Fantasy-Universum jetzt in vollem Umfang genießen.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Genre: Rollenspiel

Preis: 44,99€ -> 26,99€

CashCard Megalodon

Schneller werdet ihr wirklich nicht zum Millionär. Also zumindest in dem Action-Kracher „GTA V Premium Online Edition“ von Rockstar Games. Mit der CashCard Megalodon verschafft ihr euch ein fettes Guthaben von 8.000.000 GTA$ auf dem virtuellen Bankkonto des Spielcharakters. Das sollte eure Geldprobleme erstmal lösen und ihr könnt euch vieles kaufen, was in Los Santos und Blaine County angeboten wird. Gut, den Los Santos Golf Club könnt ihr euch dann immer noch nicht auf einen Schlag leisten, der kostet 150 Millionen GTA-Dollar, aber ein Einstieg in das lukrative Immobiliengeschäft ist schon mal gesichert.

CashCard Megalodon

Genre: Action

Preis: 74,99€ -> 63,74€

Black Desert – 10.000 Perlen

Habt ihr euch das koreanische Sandbox-MMO Black Desert im Sale gegönnt oder wollt in Zukunft in die grandiose Spielwelt einsteigen? Egal, ob ihr als Waldläufer, Berserker, Magier oder Dunkelklinge unterwegs seid, ihr benötigt Perlen, die In-Game-Währung von Black Desert, um die Traglast zu erhöhen oder euch schicke Accessoires und Gegenstände für das Kostüm oder euer Haus zu leisten. Für den Einkauf im Perlenshop deckt ihr euch jetzt mit 20% Rabatt im PlayStation Store günstig ein, zum Beispiel mit dem großen 10.000 Perlen-Paket. Perlen bekommt ihr aber auch in kleineren Stückzahlen in Packs zu 1.000, 2.000, 3.000 und 6.000 Stück.

Black Desert – 10.000 Perlen

Genre: Rollenspiel

Preis: 89,99€ -> 71,99€

Hitman 2 Erweiterungspass

Spielt doch wie ihr wollt: Die spannenden Missionen des meisterhaften Meuchelmörders Agent 47 sind einfach eine Klasse für sich. Ihr bekommt einen Auftrag zur Liquidierung einer Zielperson und habt dann die freie Wahl, wie und wo ihr das arme Opfer zur Strecke bringt. Natürlich ohne allzu viel Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen und nach vollbrachter Tat auch wieder sicher abhauen zu können. Dazu nutzt ihr zahlreiche Verkleidungen und greift auf ein enormes Arsenal an Waffen zurück. Das Hauptspiel Hitman 2 ist für nur € 17,99 gerade im Angebot. Dazu passt dann perfekt der Hitman 2 Erweiterungspass mit den zwei neuen Sandbox-Orten New York und Haven Island, neuen Sniper Assassin-Karten und vier Special Assignments.

Hitman 2 Erweiterungspass

Genre: Action

Preis: 39,99€ -> 14,99€

JUMP FORCE – Characters Pass

Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, welcher Mangaheld aus den bekanntesten Serien, wie Dragonball Z, One Piece, Naruto oder Bleach, sich am besten in spektakulären Duellen schlägt, dann könnt ihr das in JUMP FORCE erleben. Den Ausnahmeprügler ladet ihr in den Days of Play für gerade mal € 24,99 statt € 69,99 aus dem Store herunter. Und für die volle Dosis Helden-Epos sorgt der stark reduzierte Erweiterungspass JUMP FORCE – Characters Pass mit gleich neun zusätzlichen Kämpfern, wie Seto Kaiba (Yu-Gi-Oh!), Biscuit Krueger (Hunter X Hunter), Grimmjow Jaegerjaquez (Bleach) oder Madara Uchiha (Naruto).

JUMP FORCE – Characters Pass

Genre: Kampf

Preis: 29,99€ -> 14,99€